Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Newcastle - BarcelonaGuardiolaJulia TorresAtlético millonesEntradas final Copa del ReyNewcastle - Barcelona horarioNewcastle - Barcelona alineacionesLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARLewandowskiDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaArbeloa LaportaAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridAlcarazArda GülerHorarios GP China F1Etapa 2 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Guardiola, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Manchester City

Sigue la comparecencia del técnico del Manchester City en la previa del duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City

Pep Guardiola, durante un partido con el Manchester City / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Toni Munar

Toni Munar

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL