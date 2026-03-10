En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Guardiola, en directo: rueda de prensa previa al Real Madrid - Manchester City
Sigue la comparecencia del técnico del Manchester City en la previa del duelo en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa
Hasta aquí la rueda de prensa de Pep Guardiola previa al Real Madrid - Manchester City. El catalán no quiere dar importancia al mal momento del conjunto blanco y sabe que la Champions es una competición diferente.
"Yo no me puedo agarrar a como está el Madrid. No lo veo entrenar, no estoy en la realidad del Madrid. Me quiero agarrar a quien somos nosotros en los últimos partidos, no me queda otra. Ya veremos mañana como está el Madrid. Son muchas veces ya, el sorteo ha estado bien. Nos tratan bien, comemos muy bien. A preparar bien el partido y sabemos que tenemos que trabajar bien para pasar la ronda"
"¿Es importante mi opinión sobre la recuperación de Mbappé? Según mis informaciones no fue solo. En nuestro club también pasa. No es menosprecio para el Madrid. No soy nadie para opinar de esto"
"Es difícil parar a Vinicius, es una amenaza constante. Tenemos que intentar estar todos juntos y correr para atrás. No queda otra. Por mucho que lo controles hay muchas veces que con su habilidad serán dificiles de controlar. Intentaremos jugar nuestro juego y que participe lo menos posible"
"Ya veremos el próximo martes si es igualada o no. No voy a ser yo quien menosprecie la identidad de este club y sus jugadores. Sé cómo es esta competición, pero no solo el Madrid, todos. Todos son muy complicados"
"Son dos equipos parecidos (Arbeloa y Xabi), tienen bajas. El Madrid siempre es el Madrid. Ya sabes la opinión que le tengo. Al final esto depende de los jugadores por muchas teorías que hagamos los entrenadores"
"Le doy consejos a gente que hemos convivido juntos, pero con Arbeloa no lo he hecho. No me atrevería a dárselos a Arbeloa, no soy quien para darlos. A Xabi se los di porque habíamos vivido dos buenos años juntos. Con Arbeloa no la tengo"
"Hay que jugar mejor que el rival. El fútbol moderno es impredecible. A veces juegas mejor y no tienes el resultado que te apetece. Siempre hay que intentarlo. Cuando estaba en el Barcelona tenía la sensación de que nunca éramos lo que teníamos que ser. En el Bayern igual. Tenemos que intentar ser nosotros mismos y no mirar las consecuencias. Si te quedas fuera es porque has sido quien tienes que ser".
"El año que ganamos la Champions, no jugamos una buena final. Era la primera, es algo que debes experimentar. En ese equipo habíamos sufrido experiencias que nos habían ayudado en el pasado como quedar eliminado en el Bernabéu en el último minuto. Hay muchos jugadores ahora que no han experimentado esto"
"El partido contra el Newcastle define quienes somos. Queremos tener la pelota, atacar rápido con la calidad que tenemos. No hacer fallos que en esta competición te penalizan. Consistencia, recuperar la pelota rápido. Es lo que define el equipo hace 10 años, con subidas y bajas. Nunca puedes estar arriba. La intensidad nos define. Tenemos muchos jugadores nuevos y los partidos de noviembre y diciembre nos sirven para saber como debemos jugar en los partidos grandes. Ahora que estamos aquí debemos demostrar que somos los mejores. Esta competición a veces te mereces ganar y no pasas. A veces juegas muy mal y pasas, el fútbol es impredecible. Quiero merecerme estar en la próxima ronda y la única manera es ser quienes somos"
