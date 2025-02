Guardiola: "Dejad en paz a los árbitros"

Siguen alimentando desde Madrid que existe una confabulación arbitral para perjudicar al club blanco. Se quejan de los arbitrajes en los tres últimos partidos de Liga y la presión sobre Munuera Montero, el colegiado que les arbitró el pasado sábado en Pamplona, es asfixiante.

Campaña contra el árbitro andaluz que expulsó a Jude Bellingham y señaló un penalti contra el Real Madrid. De la expulsión de Bellingham se le ha preguntado a Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, rival mañana del conjunto blanco en el play off de Champions. La pregunta ha ido sobre el fuck off o fuck you de Bellingham. "Mi inglés es bueno pero nunca he entendido estas expresiones. Toda la vida ha habido insultos en el fútbol. El problema no es la traducción, es la intención. ¿Qué intención tenía Jude? He leído que están investigando a Munuera... ¡wow! Dejadlos en paz!", ha dicho el técnico de Santpedor.

A Guardiola también le han preguntado si creía que el colegiado que dirigirá el partido del Bernabéu, notaría la presión por todo lo que está ocurriendo. "Los árbitros son personas. Quieren hacerlo bien y más cuando te ve todo el mundo. Estoy seguro que no sentirán la presión", acabó.