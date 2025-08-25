Gritos racistas a Mbappé y Vinicius en Oviedo

El Real Oviedo - Real Madrid fue un encuentro bonito para la afición del Carlos Tartiere que volvía a Primera División 25 años después, aunque no todos los presentes en el estadio se comportaron de manera ejemplar, como sí lo hicieron la gran mayoría de los otros 29.758.

Las cámaras de 'El Día Después' de Movistar Plus captaron sonidos de los aficionados carbayones haciendo cánticos racistas hacia Kylian Mbappé y Vinicius Jr. Unos gestos intolerables.

La primera vez le tocó al francés tras marcar el 0-1 en la primera parte. Mbappé abrió la lata con un golazo tras un gran control dentro del área y definió perfectamente a la salida de Escandell, pero mientras estaba celebrando con sus compañeros, se empezó a escuchar desde la grada unos sonidos de mono: "¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!".

Estos gestos impresentables se repitieron con la salida de Vinicius Jr al campo. El brasileño entró en el minuto 62, sustituyendo a Rodrygo, y en el momento de su entrada al campo ya se escuchaban los 'cánticos'.

El extremo se las tuvo con la grada, no solo por los gestos racistas, sino también por la presencia de algunos balones de playa en el Carlos Tartiere como mofa del Balón de Oro de Rodri de la temporada pasada.

Vinicius se mostró muy enfadado tras asistir a Mbappé en el primer tanto y empezó a lanzar mensajes a la grada, señalándoles con el dedo. Tuvo que llegar Mbappé para taparle la boca y evitar que las cámaras captasen su mensaje. Tras su tanto volvió a mirar de manera desafiante a la grada y se puso el dedo en la oreja.

Vinicius Junior celebra su gol ante el Oviedo en el Carlos Tartiere / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El ambiente general en el Carlos Tartiere fue espectacular y digno de un regreso a Primera División 25 años después. Aunque eso no quita que hubo una muy pequeña cantidad de personas que se comportaron de manera lamentable y no deberían poder volver a entrar a un estadio de fútbol.