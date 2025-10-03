Grimaldo: "¿Carreras? La gente quiere hablar muy pronto de todos los jugadores"

No es titular, ya que el puesto de lateral izquierdo pertenece a Marc Cucurella, pero Alejandro Grimaldo se ha convertido en un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente con la selección. Este viernes, los dos canteranos del Barça volvieron a estar presentes en la lista, dejando fuera a nombres como Alejandro Balde o Álvaro Carreras.

El seleccionador prioriza el grupo y la dinámica de equipo que ha conseguido formar, lo que ha dejado fuera en las últimas convocatorias al lateral izquierdo del Barça, a pesar de su nivel espectacular a lo largo de la pasada campaña. Un caso diferente es la lista de este viernes, ya que Balde acaba de salir de una lesión y todavía le falta ritmo.

Álex Grimaldo, en un partido con la selección española ante Chipre / EFE

Por lo que respecta a Álvaro Carreras, su llegada al Madrid procedente del Benfica a cambio de 50 millones de euros levantó las expectativas. El lateral empezó el curso de manera brillante, rindiendo incluso por encima de lo que esperaban los más optimistas, pero el derbi ante el Atlético de Madrid le dejó señalado.

Cuestionado por el nivel del jugador del equipo blanco, Grimaldo abogó por la prudencia en su paso por la cadena SER. "Ha empezado muy bien. El Madrid también ha empezado muy fuerte el año, quitando el último partido (ante el Atlético), pero al final la gente quiere hablar muy pronto de todo lo que pasa, con todos los jugadores... Hay que dar tiempo y se verá si todo va bien y si todo funciona como parece", sentenció el jugador del Bayer Leverkusen.

La competencia en la posición está más alta que nunca y el puesto para el Mundial se lo disputarán varios candidatos en los próximos meses. Cucurella parece un fijo en el equipo titular de Luis de la Fuente, mientras Grimaldo parte con ventaja vistas las últimas listas.

Muy bien tendrán que hacerlo Balde o Carreras para optar a un lugar, si bien el jugador del Madrid añade la posibilidad de poder jugar de central si la ocasión lo requiere.

Por el momento, las expectativas con el jugador del conjunto blanco se han reducido considerablemente tras lo visto en el derbi, donde se vio totalmente superado por el estilo de juego de los rojiblancos y por un Giuliano Simeone que no dejó de insistir por su banda. Este sábado, Carreras tendrá una buena oportunidad para reconducir la situación ante el Villarreal.