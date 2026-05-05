La grieta Mbappé se agranda: enfado en la afición y ruido en el Real Madrid

Resulta curioso cómo uno de los jugadores que más ha trabajado en cuidar su comunicación a lo largo de su carrera se haya expuesto a lo que se ha expuesto Kylian Mbappé en las últimas semanas. Un futbolista que mide cada gesto, cada mensaje que ofrece ante los medios, y que ahora se somete a un juicio público por no ser más discreto. Tan extraño como inconcebible.

La figura del delantero del Real Madrid ha caído del cielo al infierno en cuestión de meses. Llegó al Real Madrid con la vitola de ser la cereza del nuevo pastel galáctico de Florentino Pérez, pero todo ha ido a peor desde su fichaje. Los resultados deportivos, el rendimiento de sus compañeros, el ambiente en el vestuario... Las dudas y los problemas se han apoderado del conjunto blanco.

Kylian Mbappé, durante un partido del Real Madrid / Europa Press

Durante mucho tiempo las miradas se han centrado en otros nombres propios: Vinícius, Ancelotti, Xabi Alonso y hasta Florentino. Sin embargo, el cambio de tendencia es real y ahora el gran señalado por la situación es Kylian Mbappé.

La grieta que se ha abierto entre el francés y la afición y el club es patente. No se trata de juzgar su vida privada, sino de valorar el momento en el que el atacante se ha prestado de alguna forma a que estas imágenes sean públicas. En plena crisis de resultados, con problemas entre Arbeloa y varios jugadores del Real Madrid, y con quien se supone que debe ser el líder del equipo muy lejos de la plantilla mientras se recupera de una lesión. Su aterrizaje a unos minutos de que empezara el partido entre el conjunto madridista y el Espanyol es tan significativo como hiriente para la afición.

Kylian Mbappé, con el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mbappé ya estaba siendo juzgado por todo lo que sucedía en el césped en su presencia, pero lo de ahora va más allá. Un sector importante del madridismo ha empezado una campaña contra el que debía ser el heredero de Cristiano Ronaldo. Los últimos posts en redes sociales del Real Madrid se han llenado de respuestas y montajes en contra del delantero y en sus propias redes personales los aficionados publican mensajes pidiendo su salida.

La crispación no deja de crecer y podría alcanzar un punto culminante en cualquiera de los dos partidos que el equipo tiene que jugar todavía en el Santiago Bernabéu, siempre y cuando el '10' se recupere de su lesión.

Mbappé besó el escudo del Real Madrid en repetidas ocasiones durante su presentación en el Bernabéu. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Pero las grietas no solo se han abierto entre el jugador y la afición. Medios afines al club ya informan de que todo lo que ha sucedido en relación a Mbappé en los últimos días ha sembrado cierto malestar en la cúpula. Arbeloa, lejos de defenderle en rueda de prensa, dejó mensajes que invitan a la reflexión. Hay ruido y las opiniones respecto a la carencia de liderazgo y el desarraigo de los valores del Madrid suenan cada vez con más fuerza.

El año que viene será decisivo para el jugador y el club. Los focos están sobre el francés y un tercer año sin éxitos acabaría con cualquier tipo de excusa. Mbappé ahora juega sin red y sin el favor del madridismo.