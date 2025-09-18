Graves acusaciones contra el Madrid: "Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre"

La polémica tras el triunfo del Madrid en Champions no cesa. La jugada del segundo penalti por mano de Medina es el centro de atención en programas deportivos de todo el mundo, con debates cuestionando la decisión del colegiado en el Santiago Bernabéu.

El enfado en Francia ya era palpable desde el primer momento, destacando la indignación del entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, que fue muy contundente una vez finalizó el partido: "Es una vergüenza. Después del fracaso con la Real Sociedad todo el mundo hablaba de la injusticia contra el Madrid y esto es lo que hemos hecho. No era penalti, nunca".

La mano de Facundo Medina que derivó en el penalti que dio la victoria al Real Madrid / SERGIO PEREZ

Tampoco se quedó atrás el exfutbolista Mehdi Benatia, ahora director deportivo del club francés: "Perder así es indignante. Es un penalti muy difícil de aceptar, pero yo ya lo he vivido hace siete años (penalti a Lucas Vázquez en las semifinales Real Madrid-Juventus) Tengo el mismo sentimiento".

"Es un robo, con el Madrid en Champions siempre pasa"

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, ya que colaboradores y exfutbolistas presentes en programas de todo el mundo han puesto el grito en el cielo con lo sucedido, con afirmaciones muy duras dirigidas directamente al conjunto blanco.

En el programa estadounidense CBS Sports Golazo, Jamie Carragher, ex del Liverpool, alucinaba con la decisión del árbitro: "Es una gran acción defensiva. Sus brazos están en su cuerpo, no puede hacer nada. Intenta poner sus manos fuera, ¿qué se supone que tiene que hacer? Sus brazos no están fuera. Es un partido de fase de grupos, pero imagínate perder una final de Champions así. Increíble".

Mucho más directo se mostró Mike Grella, exfutbolista y compañero de cadena de Carragher. "Llamémoslo por su nombre: un robo. Es el Real Madrid en la Champions League, pasa todo el tiempo", sentenció de manera rotunda.

La exárbitra Christina Unkel también entró para compartir la opinión general: "No me gustó la decisión. No creo que fuera la correcta, no debería haberse señalado penalti. Mi pregunta es porque el VAR no intervino".

"Sin penaltis, el Madrid no hubiera ganado ni una Champions"

Tampoco se quedaron cortos en el canal latinoamericano DSports, donde uno de los tertulianos hizo la siguiente afirmación: "Si en el fútbol no existiera la regla del penalti, el Real Madrid no hubiera ganado ni una Champions". Eso sí, la respuesta llegó desde el mismo programa, donde compañeros le preguntaban "¿en qué final ha habido penaltis?".

Volviendo a Francia, la polémica continúa vigente. Johan Micoud, exfutbolista del Girondins entre otros, dijo lo siguiente en el programa L'Equipe du Soir: "Siempre estamos repitiendo lo mismo. En lo de Carvajal tardó cinco o seis minutos, pero era terriblemente evidente. También es muy curioso que los árbitros, cuando le conviene al Real Madrid, pitan enseguida. Eso es insoportable, porque se dice que con el VAR eso ya no pasaría, pero seguirá pasando y, por desgracia, siempre con este club. Eso me molesta porque nos vemos obligados a insistir en ello. Si yo soy jugador del OM esta noche, te dices que no... Hay que lidiar con ellos con sus armas. Es una verdadera sensación de injusticia que se pone de manifiesto con este club".

Por su parte, el exjugador Dimitri Payet no se calló nada reaccionando al partido en directo: "Como le sacó tarjeta roja al Real Madrid, lo compensó rápidamente pitando lo primero que se le ocurrió... ¡Y listo! Creo que mira el VAR durante mucho tiempo para el cabezazo (de Carvajal). ¡No necesitas mirarlo diez veces! Así que, en cuanto pasó algo, aprovechó la oportunidad (de compensar)".