El grave error en la Asamblea del Madrid que obligó a Florentino a disculparse públicamente

La Asamblea General de socios del Real Madrid estuvo marcada por el discurso de Florentino Pérez, en el que cargó duramente contra otros actores del panorama como el Barça, Tebas, la RFEF o la UEFA. Sin embargo, el evento también dejó algunos detalles llamativos, incluyendo un error que no tardó en hacerse viral.

En el inicio del acto, el Madrid emitió vídeo institucional que incluía una parte a modo de obituario en el cual se pudieron ver algunas de las personalidades que, tristemente, han fallecido a lo largo de este año. Entre las imágenes estaba el que fuera futbolista del Liverpool, Diogo Jota, que sufrió un accidente mortal junto a su hermano el pasado mes de junio.

La imagen que se mostró en el vídeo de la Asamblea del Real Madrid / Real Madrid

La sorpresa llegó cuando el que aparecía en la imagen junto al internacional portugués no era su hermano, sino André Silva, actual futbolista del Elche. Un error que no tardó en llenar las redes sociales y que obligó al club a disculparse en varias ocasiones.

Primero lo hizo por redes sociales, mediante un comunicado en su perfil oficial de 'X': "El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido".

Instantes más tarde, el propio Florentino Pérez quiso disculparse públicamente, interviniendo antes en un momento que, a priori, no le tocaba en la Asamblea, para pronunciar unas palabras: "Se ha producido un error por el obituario del vídeo institucional. En vez de la imagen del hermano de Diogo Jota, André Silva, ha aparecido la imagen del jugador del Elche, André Da Silva. Le pedimos disculpas tanto al club como al jugador. Ha sido un error humano y lo quiero decir inmediatamente".

Por el momento, ni el Elche ni André Silva se han pronunciado al respecto. Esta misma noche, el conjunto franjiverde se enfrenta al Real Madrid en el Martínez Valero. Una situación que, probablemente, el conjunto blanco aproveche para disculparse también en persona por lo ocurrido.