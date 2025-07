Los grandes señalados de la debacle mundial del Madrid

La catástrofe llegó en el MetLife Stadium. El Real Madrid llegaba al duelo contra el PSG con las expectativas altas tras la buena imagen que ofreció ante la Juventus y el Borussia Dortmund, pero el partido dejó muy claro que los de Xabi Alonso todavía están muy lejos del nivel de los de Luis Enrique.

La goleada (4-0) fue una demostración de poder del campeón de Europa, pero también dejó en evidencia muchos aspectos que el equipo madridista debe mejorar. Más allá de los aspectos colectivos, el encuentro dejó muy señalados a varios jugadores.

Raúl Asencio

Su error en el minuto 4 de partido condicionó por completo el partido del Madrid. El Mundial ha sido un calvario para el central canario. Fue expulsado en el inicio del partido ante Pachuca y su error ante el PSG se recordará por mucho tiempo. Su estatus en el conjunto madridista está ahora mismo en duda.

Huijsen se ha consolidado como el mejor central del equipo, Militao apenas jugó unos minutos, pero demostró estar mejor de lo esperado y Rüdiger es otro de los señalados. El papel del canterano apunta a verse muy reducido este curso, después de haber disfrutado de más oportunidades de las que se esperaban a lo largo de la temporada pasada.

Antonio Rüdiger

Asencio cometió el primer error, pero Rüdiger también queda muy señalado tras el partido ante el PSG. Fue el principal culpable del segundo tanto de los de Luis Enrique y también salió a destiempo y fuera de zona en el tercero, dejando descubierta su espalda y vendiendo a sus compañeros.

Al alemán se le ve muy justo en lo físico y el poderío que demostró antaño no se ha visto por ningún lado en el Mundial. Con 32 años y ofertas de Arabia Saudí, tendrá que tomar una decisión sobre su futuro. Mientras tanto, el Real Madrid tendrá que valorar si, vistas las actuaciones de Rüdiger y Asencio, es necesario fichar a un central este mismo verano y no esperar al año que viene por Konaté.

Jude Bellingham

Es complicado analizar al inglés. Sigue dejando detalles en muchos partidos, pero a la vez no hay ni rastro del jugador que deslumbró al mundo durante cuatro meses. Lleva ya más de un año lejos de ese nivel y ahora tendrá que estar entre 3 y 4 meses de baja por la operación del hombro.

Hay que esperar para ver si reamente esas molestias eran el problema de su rendimiento, pero a día de hoy el centrocampista es un cúmulo de aspavientos, pérdidas de marca, descoordinación con sus compañeros en la presión, obsesión con llegar arriba...

Vinicius Jr

Tenemos que hablar de Vini. En plenas negociaciones por su renovación, el brasileño continúa en ese momento sombrío que empezó tras saber que no ganaría el Balón de Oro. Parece que su presencia es incompatible con la de Mbappé en el césped, ya que el Madrid no se puede permitir dos jugadores que no presionan.

Vinicius, en el Mundial de Clubes / EFE

Desconecta del partido durante muchos momentos y muestra cero ambición por ganar. Por si fuera poco, apenas se han visto sus mejores virtudes como el regate o la velocidad. Ha pasado de ser incontrolable a que los equipos rivales apenas sufran con su presencia.

Kylian Mbappé

Era su primera titularidad bajo las órdenes de Xabi Alonso y, casualidad o no, fue el primer partido en el que el Madrid no mordió en la presión. El tolosarra había dado unas consignas a lo largo del torneo a sus atacantes y Gonzalo García las cumplió a la perfección.

La diferencia entre el trabajo sin balón del canterano y el del delantero francés no deja en buen lugar al segundo. Aportó en ataque con algunas jugadas individuales y obviamente el resultado no es solo culpa suya, pero cada vez parece más difícil sacar su mejor versión estando en el mismo equipo que Vinicius o Bellingham.