Los grandes de Europa, atentos a Vinícius

Vinícius está siendo una de las figuras del Mundial. Un jugador que hasta ahora era intocable en el Real Madrid por esa cláusula de mil millones que tiene. Pero todo cambia desde el momento en el que se ha cerrado en banda para ampliar el contrato que termina en 2027. Las diferencias económicas a día de hoy parecen insalvables.

Paz al escudo

Las negociaciones están paralizadas desde hace tiempo. Vinícius se reivindica en el Mundial gracias al papel estelar que le ha concedido Ancelotti con Brasil. Han cambiado el blanco por el amarillo en una asociación que dio resultados en el Madrid y que ahora brilla con fuerza en el torneo de la FIFA. El jugador se siente cómodo y el italiano lo aprovecha para sacar su mejor versión en beneficio de la canarinha.

Florentino Pérez dio un paso atrás con el brasileño. No le gustó que paralizase las negociaciones cuando estaba todo hablado y tampoco que amenace con cumplir su contrato, termina en 2027, para irse gratis si no le pagan lo que pide: "Si no quiere estar en el Madrid y quiere firmar con otro, será libre de hacerlo. No lo voy a forzar a nada. Ni el dinero será lo más importante, nunca lo ha sido".

Ancelotti y Vinicius se han reencontrado con Brasil. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La cuerda se sigue tensando. El brasileño espera que el Mundial le dé la razón y obligue al Madrid a pagarle lo que pide. Pero Florentino lo tiene claro, si se va, fichará a otro que borre su estela deportiva y devuelva la paz al escudo después de todos los líos que provoca en el campo con esa actitud rebelde y dañina hacia la imagen del equipo.

El desenlace

El jugador asegura que abordará su renovación después del Mundial. Su situación ha despertado el interés de los equipos más pudientes del continente, que ven una oportunidad inigualable para pescar en río revuelto. El PSG, Manchester City, Bayern de Múnich y Liverpool siguen el culebrón con expectación, conscientes de que el Madrid podría dar portazo a tanta intriga si el jugador mantiene su postura.

Si las negociaciones no prosperan, el club madrileño se plantea un traspaso para evitar que se vaya gratis el próximo verano. Los interesados son conscientes de que tendría que vender a la baja, abriendo una puja que podría interesar a los blancos. Su precio de mercado es de 140 millones de euros, cantidad que podría rebajarse y facilitar su salida para que se vaya al equipo capaz de aceptar sus peticiones económicas.