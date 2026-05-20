Granada - Real Madrid: a qué hora y dónde ver las semifinales de la Copa de Campeones hoy gratis por TV y en directo

El Real Madrid se enfrenta al Granada hoy miércoles 20 de mayo en el Estadio Municipal El Val para disputar las semifinales de la Copa de Campeones 2026. Los blancos, reyes de la competición juvenil, llegan a la Final Four de Alcalá de Henares como uno de los grandes aspirantes al título tras la conquista de la UEFA Youth League y de la Liga.

Su camino hasta las semifinales no ha sido fácil. En cuartos de final, los blancos superaron con apuros al Athletic Club a pesar de caer en el duelo de vuelta en Bilbao. Los goles de Jaime Barroso y Carlos Diez en el partido de ida sellaron una eliminatoria que refuerza su candidatura al título (2-1).

Los blancos, máximos vencedores de la competición juvenil con ocho entorchados, son además los más recientes campeones entre los cuatro semifinalistas, tras levantar el título en 2023 contra el Real Betis.

Se enfrentarán por un billete a la final al Granada, que eliminó al Valencia con rotundidad en cuartos de final. En su camino aparece el Real Madrid, uno de los favoritos, pero los nazaríes liderados por Sergio Ortiz vienen de ser campeones del Grupo IV de la División de Honor Juvenil por primera vez en su historia.

A qué hora se juega el Granada - Real Madrid de la Copa de Campeones

El partido que enfrentará a Granada y Real Madrid de semifinales de la Copa de Campeones se disputará hoy miércoles 20 de mayo a las 20:30 horas (CEST). El duelo se jugará en el Estadio Municipal El Val de Alcalá de Henares (Madrid).

Dónde ver el Granada - Real Madrid de la Copa de Campeones gratis

El Granada - Real Madrid de la Copa de Campeones contará con una cobertura completa. El partido se podrá ver en abierto a través de RFEF TV y Teledeporte, además de otras televisiones como Televisión Canaria, Esport3 y Real Madrid TV que se suman a la oferta televisiva de una Copa de Campeones de contenidos.