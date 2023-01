Un gran Villarreal pone en evidencia al Real Madrid

El equipo blanco naufragó en defensa y permitió que el Barcelona conserve la primera posición Yeremy Pino abrió el marcador y luego Benzema y Gerard Moreno aprovecharon dos penaltis muy discutidos

El Real Madrid sigue sin sentirse cómodo en el Estadio de la Cerámica. Los blancos encajaron la primera derrota del año tras verse superados por un Villarreal muy superior y que supo castigar la blandura que exhibió en muchas fases la defensa madridista.

FICHA TÉCNICA Liga Santander VIL 2 ________________ 1 RMA ALINEACIONES Villarreal Reina, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno (Pedraza, 72'), Coquelin (Trigueros, 88'), Parejo, Baena, Chukwueze, Gerard Moreno (Danjuma, 88'), Yeremy Pino (Morales, 80'). Real Madrid Courtois, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy (Rodrygo, 64'), Modric (Camavinga, 70'), Tchouaméni (Lucas Vázquez, 64'), Kroos, Fede Valverde (Marco Asensio, 82'), Benzema y Vinicius. Goles 1-0, Yeremy Pino (47'); 1-1, Benzema, de penalti (60'); 2-1, Gerard Moreno, de penalti (63'). Árbitro Soto Grado (comité riojano). Amonestó a Pau Torres (16'), Albiol (75'), Baena (93'), Reina (95') y Camavinga (97'). Incidencias Partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Liga Santander disputado en el Estadio de la Cerámica en presencia de 21.088 espectadores.

Un gol de Yeremy Pino en el arranque del segundo tiempo y dos penaltis muy discutidos aprovechados por Benzema y Gerard Moreno pusieron el 2-1 en el marcador que deja al Barcelona una jornada más al frente de la clasificación. Los blaugrana tendrán la oportunidad de abrir de nuevo distancias si superan su compromiso ante el Atlético de Madrid.

El Villarreal no supo aprovechar los primeros minutos de desconcierto de la zaga madridista, que arrancó muy adormilada. Un error de Rüdiger propició la primera ocasión amarilla nada más empezar, aunque la dejada de Gerard Moreno no pudo ser aprovechada por Baena. Los locales siguieron apretando para intentar sacar petróleo de la inesperada tiritona blanca y estuvieron muy cerca del gol, aunque el remate de tacón de Coquelin se estrelló en la base del poste.

Al Madrid le costó reaccionar, aunque un remate de Benzema en el 14' supuso el punto de inflexión. Los de Ancelotti empezaron a mover el balón con más precisión y no tardaron en disponer de una buena ocasión para ponerse por delante. Militao se plantó ante Reina, pero su remate no fue certero y Yeremy Pino acabó desviando el balón a córner.

INTENSIDAD

La intensidad con la que se emplearon los dos equipo acabó convirtiendo el partido en un toma y daca constante. Courtois estuvo providencial en el 23' al resolver un mano a mano con Pino y dos minutos después vio como un remate de Baena salía fuera por poco. El centrocampista del Villarreal, muy activo, volvió a probar suerte en el 29 con un remate de rosca que se marchó rozando la escuadra.

Ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a reservar nada, así que la sucesión de ocasiones y las idas y venidas fueron constantes a lo largo de estos primeros 45 minutos. El Real Madrid dispuso de una gran oportunidad para adelantarse en el 40. Vinicius se plantó solo ante Reina tras recibir de Benzema, pero el veterano portero resolvió con mucha tranquilidad.

El encuentro se animó aún más tras el descanso. Yeremy Pino adelantó a los locales al poco de arrancar aprovechando un grave error de Mendy que dejó descompuesta a la defensa blanca.

Yéremy Pino adelantaba al Villarreal en el marcador | LALIGA

Gerard Moreno asistió a su compañero, cuyo remate fue desviado consecutivamente por Courtois y el propio Mendy antes de colarse en la portería.

Los visitantes apretaron y fruto de ello se encontraron con un penalti caído del cielo por una mano de Foyth que nadie había visto en directo. El VAR salió una vez más en auxilio del Real Madrid y permitió que Benzema igualara el marcador.

Benzema marcó el gol del empate ante el Villarreal de penalti | LALIGA

Pero las tornas cambiaron rápidamente cuando un minuto después era Alaba el que tocaba un balón con la mano al caerse dentro del área en una acción que no presentaba ningún peligro. Esta vez no hizo falta que el VAR avisara al colegiado. Gerard Moreno tampoco falló desde los once metros y volvió a poner a los amarillos por delante en el marcador.

Gerard Moreno anotó el 2-1 de penalti ante el Real Madrid | LALIGA

Ancelotti movió el banquillo en busca de la remontada y su equipo fue metiendo cada vez más al Villarreal en su área. Rodrygo (78') tuvo una buena ocasión para empatar, pero su remate no encontró portería. De ahí al final, el gol rondó las dos porterías, aunque el marcador ya no se movió.