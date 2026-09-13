La gran urgencia del Real Madrid

El Real Madrid está inquieto con su rendimiento defensivo. Pese a los importantes fichajes de jugadores como Konaté, Dumfries o Cucurella, la falta de un medio del campo que dé estabilidad se nota y los rivales llegan a su área con facilidad. Ante el Rayo, sobre todo en la segunda parte, se volvió a apreciar esta deficiencia y el salvador fue el de siempre: Thibaut Courtois.

Es por ello que el conjunto blanco se ha macado como objetivo la renovación del belga, pese a que tiene 34 años y un contrato que expira en 2028. Según explica el diario AS, ambas partes están a un paso de llegar a un acuerdo para la ampliación de su vinculación con la entidad madridista.

Courtois es un pilar fundamental para el Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Courtois se ha implicado mucho con el proyecto del Real Madrid y, por ejemplo, tanto el club como José Mourinho valoran muy positivamente su decisión de renunciar a disputar la UEFA Nations League con la selección belga. Así tendrá más descanso para estar preparado con el conjunto blanco.

Evitar lesiones

La temporada pasada pagó el desgaste y se perdió el tramo decisivo de la temporada, incluidos los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern de Múnich, por una lesión muscular. Courtois no quiere que le pase lo mismo en el presente ejercicio y guardará todas sus fuerzas para el Real Madrid.

La necesidad de renovar a un portero de 34 años pone en evidencia la planificación deportiva del Real Madrid. La confianza en Lunin, de 27 años, es limitada y el teórico tercer portero, Fran González, ha sido traspasado al Sevilla, aunque con opción de recompra.

El joven Fran González ha tenido que emigrar al Sevilla / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mientras, el Barça se ha asegurado la portería durante mucho tiempo con Joan Garcia, de 25 años, y ha dejado los fichajes de los porteros veteranos, como Livakovic o Szczesny para el banquillo en caso de emergencia. Una política totalmente inversa a la del Real Madrid.

Diomande no arranca

Florentino Pérez ha optado por gastararse una fortuna en un jugador de ataque, como Yan Diomande, por 140 millones, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Sin embargo, un chico que ya estaba en la casa, Arda Güler, que costó 30 millones, le está ganando la tostada.

Diomande no aprovechó su oportunidad ante el Rayo Vallecano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El conjunto blanco fichó arriba y atrás, pero se ha olvidado del centro del campo. Mientras suenan nombres como los de Zubimendi, otra vez suplente con el Arsenal frente al Sunderland, para reparar el error de no haber contratado a un futbolista para la medular como sería Rodri, el equipo es incapaz de mantener una regularidad de juego durante los 90 minutos.

Nervios en el Bernabéu

Frente al Rayo Vallecano estuvo muy acertado en el primer tiempo, pero se diluyó en el segundo ganándose la bronca del Santiago Bernabéu. El público madridista está impaciente por ver un equipo compacto y no solo un ida y vuelta en el que las paradas de Courtois y la pegada de Mbappé están decidiendo.

Por ello, un futbolista creativo como Arda Güler está brillando tanto, aunque no es un futbolista para jugar en una posición más retrasada. Es un media punta de talento y José Mourinho ya avanzó que su reconversión como medio centro puede llegar con el paso de los años.

De momento, Mourinho no da con la tecla y difícilmente podrá robarle el balón a equipos grandes, como se vio frente al Inter, con el centro del campo actual. Courtois es el salvador y de ahí que se le quiere renovar de forma urgente para seguir con uno de los mejores porteros del mundo.