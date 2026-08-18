La gran tarea que Mourinho le pide a Diomandé

Los primeros minutos de Diomandé en el Real Madrid dejaron algunas notas positivas a pesar de ser un debut discreto. El marfileño entró en el minuto 61 junto a Cucurella y pudo disputar su primera media hora como jugador blanco ante el Schalke 04. Dejó algún destello y se mostró poderoso por la banda derecha, pero intervino poco y todavía no pudo demostrar el gran nivel que exhibió en la Copa del Mundo.

Diomandé es el gran fichaje del verano en el Real Madrid. Los blancos parecían dispuestos a dejarse los millones en un centrocampista que equilibrara el campo, pero finalmente decidieron apostar por la joven promesa marfileña. El ex del Leganés costó más de 130 millones de euros y se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del club blanco, solo superado por Hazard.

Equilibrar el ataque

El marfileño tendrá una función clave en el nuevo equipo de José Mourinho. Los blancos llevaban años sin encontrar a un extremo derecho que les permitiera abrir el campo por ese costado. Mientras Mbappé, Vinicius y Bellingham buscan constantemente ocupar la izquierda, la banda derecha quedaba totalmente despoblada y sin un jugador capaz de atacar los espacios con profundidad. Todo esto puede cambiar con el marfileño, que, a pesar de ser diestro, ha jugado mucho por ese costado.

Su presencia puede ser fundamental para dar más equilibrio a un ataque que durante los últimos años ha tendido a concentrarse en la izquierda. Diomandé puede fijar al lateral rival, generar amplitud y ofrecer una salida diferente cuando el equipo acumule demasiados efectivos por dentro o en el sector izquierdo. Su velocidad y capacidad para encarar también pueden obligar a las defensas a repartir mejor sus esfuerzos, liberando espacios para Vinicius, Mbappé o Bellingham. El objetivo será que el Madrid deje de ser un equipo tan previsible y pueda atacar por ambos costados.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

Además de sus funciones en ataque, Mourinho le exigirá tareas defensivas. Ante el Schalke ya vimos algunas carreras de Vinicius hacia atrás para ayudar a su lateral y Diomandé siguió la misma línea en la derecha. Defendió, voló hacia atrás, recuperó cinco balones y ganó cuatro de seis duelos individuales. En este Madrid con tantos atacantes, Mourinho sabe que debe conseguir que todos los jugadores de arriba trabajen para que el equipo no se descosa como en los años anteriores.

Los blancos llevaban años buscando un perfil para esa banda y, desde la salida de Gareth Bale, ninguno había terminado de dar resultado. Mastantuono no funcionó a pesar de los 60 millones invertidos, Rodrygo prefería la izquierda, Asensio se cayó y Brahim no consiguió asentarse como titular. Muchos años después, el Madrid vuelve a tener un extremo derecho capaz de darle profundidad al equipo, aunque para ello hayan tenido que pagar mucho más de lo esperado.