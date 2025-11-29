El gran 'robo' de Xabi Alonso al Girona

El fútbol tiene momentos en que uno se enamora de un futbolista. Eso mismo le pasó a Xabi Alonso cuando entrenaba a la Real Sociedad B. El tolosarra se quedó prendado de un futbolista catalán y en el verano de 2024, se lo “robó” al Girona. Uno de esos golpes silenciosos que hicieron que Aleix García terminara en el Bayer Leverkusen.

Xabi se enamoró de Aleix en segunda división

La chispa surgió en 2022, en plena Segunda División. La Real Sociedad B visitaba Montilivi para enfrentarse al Girona y aquel día, pese a que el filial txuri-urdin cayó 2-0, Xabi salió del estadio fascinado. En la previa del partido ya había dejado caer su admiración por el equipo… y por Aleix García.

“Es un equipo buenísimo, de los que mejor hacen las cosas y mejor juegan en la categoría. He aprendido muchísimo viéndoles jugar y analizándoles. Propone mucho, lleva el peso del partido, y tiene jugadores diferenciales como Aleix García, Samu Saiz, Stuani, Bustos, Baena, los dos carriles... Tienen una idea muy clara de cómo quieren jugar y tienen muy interiorizados los automatismos, como encontrarse unos con otros. Me gusta mucho el Girona”, destacó Xabi en aquella rueda de prensa.

Aleix Garcia le disputa el balón a Gündogan en el Barça-Girona de la primera vuelta en Montjuïc (2-4) / Valentí Enrich

No lo dirigió, pero lo seguía de cerca: le fascinaba su capacidad para dar ritmo al juego, su lectura táctica y esa serenidad que convierte a un mediocentro en brújula. Cuando el tolosarra aterrizó en Leverkusen, lo tuvo claro: Aleix debía ser suyo.

El mediocentro de Ulldecona había sido el motor del Girona de Míchel, el engranaje que convirtió a un equipo de media tabla en equipo de Champions. Su salida fue dolorosa, aunque inevitable. Incluso el FC Barcelona se llegó a interesar por su fichaje, pero finalmente el Girona terminó ingresando cerca de 20 millones de euros, la tercera mayor venta de su historia.

Una llamada se lo llevó a Leverkusen

El fichaje fue rápido. Alonso llamó personalmente al jugador, le transmitió confianza y le ofreció un proyecto ganador. En su primera rueda de prensa como jugador del Bayer, Aleix lo explicó con total naturalidad: “Xabi me llamó por teléfono y me explicó lo que esperaba de mí. Fue un gran jugador y ahora es un buen entrenador; fue una de las grandes razones por las que fiché por el Bayer”.

Xabi Alonso y Aleix Garcia, en el Leverkusen / INSTAGRAM

En Girona, Aleix acumuló 172 partidos, se convirtió en capitán y referente, y lideró al equipo hacia Europa. Su salida dejó un vacío enorme, pero poco después de brillar en Montilivi, Luis de la Fuente lo convocó con España. Debutó en noviembre de 2023 y desde entonces ha sumado minutos en la selección, consolidándose como alternativa en el centro del campo.

Este fin de semana, Montilivi recibe al Real Madrid. Y aunque el protagonista será otro, el recuerdo es el de Xabi Alonso, el hombre que 'robó' al Girona a su capitán.