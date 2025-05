La gran prueba de Eric García: parar a Vinicius y Mbappé

El Clásico del próximo domingo en Montjuïc no es uno más. A falta de solo cinco jornadas para el final de LaLiga, el Barça llega como líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, pero lo hace tocado. La dura eliminación en Champions ante el Inter ha abierto una grieta emocional que en el vestuario blanco creen que puede ser decisiva.

En el club blanco hay optimismo. No solo por la oportunidad matemática de recortar la distancia, sino por el desgaste físico y emocional que ha supuesto para el Barça la noche en el Giuseppe Meazza. Apenas cinco días después, los de Hansi Flick deben reponerse del mazazo y jugarse el título ante su eterno rival. Todo, además, con bajas importantes. La de Jules Koundé es especialmente sensible: el francés fue héroe en la final de Copa y pieza clave en la estructura defensiva, pero cayó lesionado en la ida de Champions y no llegará a tiempo. También hay muchas dudas sobre si podrá llegar Alejandro Balde, todavía entre algodones.

Jules Koundé, rodeado de compañeros tras lesionarse durante el Barça-Inter de la Champions 2024/25 / Valentí Enrich

La ausencia de Koundé reabre un foco clave: cómo frenar a Vinicius. En los Clásicos de la era Xavi, el técnico egarense apostó por Araujo como lateral derecho para contener al brasileño, una fórmula que dio buen resultado durante meses. Pero esta temporada ha sido Koundé quien logró secar al ‘7’ blanco, incluso en sus mejores versiones. También lo hizo con Mbappé, que le gusta caer a esa banda. Con él fuera de combate, el encargo es ahora para Eric García, reconvertido en comodín de Flick y gran sorpresa del tramo final de temporada.

Duelo clave

Sin ningún tipo de dudas, la banda zurda es la zona de ataque más peligrosa del Real Madrid con Mbappé y Vinicius. El duelo con Eric García marcará buena parte del Clásico. El brasileño, aunque no está en un gran momento de forma, es un jugador muy peligroso al espacio. Ante él, un Eric que ha sorprendido como lateral, pero que no deja de ser un central adaptado. Su lectura del juego y capacidad para anticiparse pueden ayudarle, pero sufrirá en campo abierto si no recibe coberturas.

Vinicius y Mbappé en la final de la Copa del Rey contra el Barcelona / Julio Munoz / EFE

Flick lo sabe, y deberá protegerlo. Hasta ahora, el de Martorell ha jugado ante el Inter y el Mallorca de lateral, dos conjuntos sin un extremo puro. El cambio de ritmo de Vinicius será la gran prueba para Eric, porque el brasileño, en duelos individuales prolongados, tiende a imponerse. El margen de error será mínimo, pero el catalán ya ha demostrado esta temporada que es capaz de adaptarse rápidamente a nuevos retos.

Eric García, un comodín de lujo

El de Martorell ha dado un salto de nivel evidente esta temporada. De estar con pie y medio fuera del club, ha pasado a convertirse en uno de los comodines más valiosos para Hansi Flick. En el Giuseppe Meazza, actuando como lateral derecho, firmó una actuación notable pese al doloroso 4-3: marcó un gol, generó otra ocasión clarísima que le sacó Sommer y terminó el partido exhausto tras un despliegue físico admirable.

A lo largo del curso, Eric ha alternado su rol natural de central con el de pivote, ofreciendo soluciones en momentos clave tras las lesiones de Iñigo Martínez o Marc Casadó. Ahora, ante la baja de Koundé, su sitio volverá a estar en el costado derecho de la zaga, donde ya ha demostrado que puede rendir con fiabilidad. Su capacidad para adaptarse a distintos contextos le ha convertido en una pieza imprescindible para Flick en este tramo final..