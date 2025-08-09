El gran problema de Mbappé no está en el Madrid

Llegó al Real Madrid hace poco más de un año como una gran estrella del fútbol mundial. No tardó mucho en convertirse en el líder deportivo y la cara visible del equipo blanco, firmando unos números más que positivos en su primer curso, llegando a marcar 44 goles y repartiendo 5 asistencias en 59 partidos entre todas las competiciones.

Se llevó dos títulos internacionales menores (Supercopa de Europa y Copa Intercontinental), pero en lo colectivo la temporada fue más bien decepcionante. El Madrid fue superado por el Barça en todos los duelos individuales, perdió Liga y Champions ante su mayor rival y se quedó fuera de la Champions antes de lo previsto, todo ello después de pasarlo mal en la primera fase de la competición europea.

El Caen, un dolor de cabeza

Sin embargo, el gran problema de Mbappé no está ahora mismo en el Real Madrid. En el conjunto blanco confían plenamente en el francés, que es la cara visible del proyecto sin ninguna duda, especialmente tras el bajo rendimiento de Vinicius y Bellingham.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid. / Chema Moya / EFE

Las cosas no van tan bien en su otra faceta, la de presidente. Kylian Mbappé asumió el mando del SM Caen de Francia en verano de 2024. Lo hizo con mucha ilusión y despertando expectativas en la afición.

Un año después, el equipo francés no ha hecho más que acumular problemas. El primer curso con Mbappé como presidente fue un calvario para el club. El Caen quedó último en Ligue 2, a 16 puntos del primer puesto que aseguraba la permanencia y con solo 5 triunfos en 34 partidos.

Los aficionados del SM Caen protestan contra Mbappé / Foot Normand

Las dudas y las críticas hacia la gestión de la propiedad fueron creciendo con el paso de los meses, provocando algunas situaciones tensas. "El tuvo la oportunidad para venir a explicar a los jugadores, a los empleados o al alcalde la visión que tiene de las cosas en el Stade Malherbe, pero no quiso. Cuando tenía días libres, podía haber ido a Caen en lugar de ir a Suecia. Ahora es demasiado tarde. Este club se está muriendo, y morirá. Estará en la Liga Nacional y suerte si se pone de pie", llegó a decir el exfutbolista Jerome Rothen durante la temporada.

Revolución a la espera de resultados

El verano ha sido movidito, con 13 salidas confirmadas hasta el momento, 8 fichajes y un cambio en el banquillo, con la llegada de Maxime D'Ornano como nuevo entrenador.

A pesar de la revolución, los resultados en pretemporada no fueron precisamente esperanzadores, con cuatro derrotas en los cuatro amistosos que disputó el Caen en verano.

La temporada empezó en la tercera categoría del fútbol francés empezó ayer para ellos. El debut fue ante el Aubagne, equipo recién ascendido a la división, y el resultado no pudo ser mejor para el conjunto que preside Kylian Mbappé.

El Caen se llevó un sólido triunfo (3-0) gracias a los tantos de Yann M'Vila, ex internacional absoluto francés, Vinicius y Valentin Henry. De esta forma, se sitúan en lo más alto de la tabla dando inicio a una temporada en la que se espera mucho más del equipo.