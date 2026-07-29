El gran olvidado en el nuevo Real Madrid

Al madridismo se le hace la boca agua pensando en un ataque formado por figuras como Vinicius Jr, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Yan Diomandé. No cabe duda que los cuatro formarían un póker de ases ofensivo temible en cuanto a talento, velocidad y voracidad de cara a gol, si bien juntar a estrellas no siempre es sinónimo de éxito seguro, algo que el propio Real Madrid ha vivido en sus carnes en otras etapas.

Sin embargo, existe un nombre que está pasando completamente desapercibido y que, vista su evolución hasta el momento, todos presuponían que tendría mayor protagonismo en la nueva campaña. Se trata ni más ni menos que de Arda Güler, una de las grandes promesas del equipo.

El centrocampista del Real Madrid Arda Güler / RMCF

El papel y la influencia del futbolista turco en la primera plantilla ha ido creciendo de manera exponencial año a año. Tras un primer curso de rodaje en el que sorprendió por su olfato goleador, el mediapunta se ganó a pulso más oportunidades hasta convertirse en un futbolista clave para Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa a lo largo de la última temporada.

En total, Arda Güler disputó 51 partidos (40 de ellos como titular), anotando 6 goles y repartiendo 14 asistencias entre todas las competiciones. El turco demostró un entendimiento excepcional con Kylian Mbappé, hasta el punto que su conexión se convirtió en la principal arma ofensiva del equipo durante un buen tramo de la temporada.

Jude Bellingham apunta a ser el titular en la mediapunta / Europa Press

Su gran momento llegó en el partido de vuelta ante el Bayern, en el escenario más importante. El talentoso futbolista firmó dos tantos que mantuvieron viva las esperanzas del madridismo, aunque terminaron por no ser suficiente y los blancos cayeron eliminados en el Allianz Arena. A pesar de todo, la actuación del internacional con Turquía elevó su jerarquía y demostró que puede ser decisivo en los partidos más importantes de la campaña.

Sin embargo, el éxito cosechado a nivel individual durante el pasado curso no parece garantizarle un puesto en el nuevo Madrid de Mourinho. Al entrenador portugués le gusta mucho Arda Güler y tiene predilección por su talento. La prueba más evidente es el rol que la ha otorgado en los primeros amistosos. Actuando como mediapunta, el turco asume un papel muy protagonista en zona de tres cuartos y sigue dejando muestras de su facilidad para el último pase y para jugar entre líneas.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

El gran problema para Arda Güler llega con el overbooking de futbolistas de ataque que se producirá con el regreso de Endrick y el esperado fichaje de Diomandé. Bellingham apunta a adueñarse por completo del puesto de '10' en el 4-2-3-1 de Mourinho, lo que relegaría a su compañero de equipo a un segundo plano.

Arda Güler ha sido el gran olvidado en los onces que parte de la afición imagina con los nuevos fichajes, pero el ex del Fenerbahçe confía en poder ganarse de nuevo el puesto.