La gran noche de Arbeloa ante Pep puede cambiar los planes de Florentino

Arbeloa sorprendió a todos ante el Manchester City. Al primero de todos, a Pep Guardiola. Con su planteamiento consiguió anular al equipo del catalán y dejarlo casi sentenciado para la vuelta. Pero sobre todo sorprendió a un madridismo que estaba empezando a desconfiar de él y a un Florentino Pérez que puede cambiar de planes para verano.

La idea principal de la cúpula blanca es buscar un nuevo entrenador para sustituir a Arbeloa. Florentino tiene claro que no quiere volver a apostar por un técnico sin experiencia en equipos grandes y no repetirá la fórmula Xabi Alonso. Los grandes nombres que están sobre la mesa son los de Pochettino y Klopp, aunque el argentino parece el más probable, ya que termina contrato en verano tras el Mundial.

Arbeloa gana enteros

La continuidad de Arbeloa nunca ha sido un imposible en Madrid, pero sí muy complicado. Desde la capital informaron que si el entrenador conseguía ganar alguno de los dos grandes títulos (Champions League o Liga), podría continuar, pero la victoria ante el City podría dar esperanza al salmantino.

Pep Guardiola en el Bernabéu. / Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Álvaro Arbeloa tuvo su gran noche como entrenador en casa y en un partido de máximo nivel. En Madrid gustó mucho el manejo del encuentro y, sobre todo, superar tácticamente a Pep Guardiola en un escenario de talla mundial. El técnico madridista apostó por un equipo muy compacto, capaz de cerrar los espacios interiores y castigar al City en las transiciones, una fórmula que dejó muy tocado al conjunto inglés tras el 3-0 en el Bernabéu.

Ahora la gran incógnita está en lo que ocurra en las próximas semanas. En el club siguen pensando en un relevo para el banquillo, pero actuaciones como la del Bernabéu cambian el relato. Si Arbeloa mantiene este nivel competitivo y el equipo llega lejos en Europa o pelea la Liga hasta el final, su continuidad podría dejar de ser una utopía y convertirse en un debate real dentro del club incluso sin ganar ningún título.