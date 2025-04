La gran duda para la final: Fran García o la 'pesadilla' de Lamine

El once del Real Madrid para la final de Copa parece estar cantado. Ancelotti dejó entender que Rodrygo saldría de titular, a pesar de su mal momento, y todo apunta a que Courtois también lo será en la portería, dos de las máximas incógnitas que tenían los madridistas. Pero tras el partido ante el Getafe, ha renacido una nueva duda: el lateral izquierdo.

El italiano tenía claro que el titular en la final iba a ser Camavinga, que ya ha actuado en esa posición en muchos encuentros. Pero el francés se marchó lesionado en el minuto 86 con claros síntomas de dolor y este jueves se confirmaron los peores pronósticos. El centrocampista se le diagnosticó una rotura completa del tendón del abductor izquierdo y se perderá lo que resta de temporada además del Mundial de Clubes, todo un drama para Ancelotti.

Tras el encuentro el técnico fue claro: "La única opción para la final es Fran García", pero en las últimas horas parece que se han abierto otras dos posibilidades.

Apuesta segura

La primera opción y más lógica sería la que confirmó el propio Ancelotti en rueda de prensa. No jugársela y apostar por el único lateral en forma para el encuentro: Fran García. El de Bolaños de Calatrava ha disputado 41 partidos esta temporada aunque el italiano nunca ha confiado en él en partidos importantes.

Fran García en el clásico de pretemporada / V. Enrich

En Liga ante el Barça tan solo jugó cuatro minutos y en la final de la Supercopa 15. En Champions League tampoco fue titular ni contra el Atlético de Madrid en los octavos, ni ante el Arsenal en cuartos. Siempre con un papel más secundario, esta podría ser su primera gran noche con la camiseta blanca.

Su problema es defensivo. El ex del Rayo es un gran lateral ofensivo, llega con profundidad a línea de fondo y sabe combinar, pero se le complica cuando tiene que correr hacia atrás. Además, ante el Barça tendría la difícil tarea de detener a uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo: Lamine Yamal.

La 'pesadilla' que Lamine superó este año

Si Ancelotti se la decide jugar, podría apostar por Ferland Mendy. El francés lleva desde el 12 de marzo sin jugar por una lesión, pero ya ha demostrado ser capaz de parar a Lamine. De hecho, el propio jugador azulgrana ya eligió al madridista como el defensor más duro al que se enfrentó.

"¿El defensor más duro al que me enfrenté? En la final de la Supercopa de España, Ferland Mendy fue un desafío difícil para mí", explicó en una entrevista en Ondacero.

Lamine ante Mendy en el clásico de Liga / Agencias

Lamine se refería a la final de la temporada anterior, donde los azulgranas cayeron 4-1 con un hat-trick de Vinicius Jr. Pero en los dos clásicos de esta temporada, Mendy ha sido titular y el Barça le ha marcado nueve goles al Real Madrid. Dos de ellos, del propio extremo de Rocafonda.

Aun así, Ancelotti tiene claro que el francés es el mejor lateral defensivo que tiene y quieren esperar hasta el final para ver como está físicamente. Para el italiano, parar a Lamine Yamal es clave para ganar la final.

Errores del pasado

Otra opción que no está descartada tras el partido de Getafe es la de David Alaba. El austríaco fue substituido en la media parte por unas molestias y Ancelotti también avanzó que sería difícil que pudiese llegar a la final de Copa. Pero tras el encuentro, según avanzó la Cadena COPE, las pruebas desvelaron que el problema de Alaba no es grave y que se espera que pueda viajar a Sevilla.

El ex del Bayern de Múnich no juega un clásico desde las semifinales de la Copa en 2023, partido que los blancos ganaron 0-4 en el Camp Nou. De hecho, los problemas físicos le han dejado fuera de combate en ocho de 13 clásicos desde que llegó a Madrid.

Alaba, señalado / EFE

La opción de Alaba, aún sin las molestias de Getafe, no parecía la mejor opción para Ancelotti. Desde que volvió a jugar tras su lesión no ha estado nada fino en defensa y ha quedado señalado en diversos encuentros como el 4-4 en las semifinales de Copa ante la Real Sociedad y la eliminatoria ante el Arsenal. Tres partidos en los que los blancos encajaron nueve goles.