La gran duda de Ancelotti para la ida contra el City

Llega la primavera y con ella la parte decisiva de la temporada. El Real Madrid prepara los cuartos de Champions con tranquilidad, encabezando la Liga a cierta distancia de Barça y Girona, pero ante el actual campeón de la competición. Madrid y Manchester City se enfrentan por tercer año consecutivo.

Con la llegada de Bellingham al Bernabéu, Carlo Ancelotti ha asentado el 4-3-1-2 para encajar bien a todas sus piezas. El italiano tiene la mayor parte del once bastante clara, exceptuando la posición de central, en la que ha sufrido bajas muy sensibles, que le han obligado a hacer malabares y mover algunas fichas.

La recuperación de Eder Militao se confirmó el pasado domingo con sus minutos frente al Athletic Club. El brasileño volvió después de ocho meses sin jugar, aunque todavía no está rodado para jugar 90 minutos, almenos para la ida. Con David Alaba fuera de juego hasta la próxima temporada, el Madrid solo tiene a dos centrales puros en nómina.

Nacho o Tchouaméni, la elección

Junto a Dani Carvajal y Ferland Mendy, Antonio Rüdiger es fijo en el centro de la zaga. La temporada pasada el alemán se comió a Erling Haaland en el Santiago Bernabéu, que parece no está en su mejor momento tras recibir fuertes críticas por su flojo partido ante el Arsenal.

La principal duda de Ancelotti es el acompañante de Rüdiger. Según The Athletic, las opciones para el técnico están al 50-50 entre Nacho y Tchouaméni. El español ha sido el principal socio de Rüdiger en los partidos importantes, pero a causa de las múltiples bajas durante la temporada Aurélien Tchouaméni se ha instalado como una alternativa fiable. El francés, pese a no ser central de cuna, es muy ganador en los duelos aéreos y no ha desentonado en los ocho partidos que ha disputado en esa posición, sobre todo ante el Girona y el RB Leipzig, dejando dos porterías a cero.

La posición de Tchouaméni obligaría, eso sí, a ponerle un sustituto en el centro del campo. Kroos y Valverde son indiscutibles, y el que tendría más números de entrar sería Camavinga. El francés no se ha terminado de asentar como titular, pero es la mejor alternativa que tiene Ancelotti para suplir a Tchouaméni, teniendo en cuenta que es difícil que Modric juegue los 90 minutos.

La elección de Ancelotti tendrá que ver, además, con el rival que tiene enfrente. Haaland sigue siendo la principal amenaza ofensiva del conjunto de Guardiola. Su momento actual no es el mejor, con cinco partidos seguidos sin marcar, siendo suplente ante el Aston Villa y recibiendo duras críticas por su flojo partido ante el Arsenal. Sin embargo, el noruego es el máximo goleador de la competición y el City tiene muchas más armas para hacer daño al Madrid, entre ellas Phil Foden. Habrá que ver si el Madrid se expone al juego asociativo del equipo inglés sin Tchouaméni como pivote ejerciendo la red de seguridad.