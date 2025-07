El gran dilema de Xabi Alonso con Mbappé

El Real Madrid de Xabi Alonso tendrá su gran primera prueba de fuego ante la Juventus de Turín. Los blancos superaron su grupo con relativa facilidad y se enfrentarán a los italianos en uno de los grandes enfrentamientos de los octavos de final del Mundial de Clubes.

A pesar de un mal primer resultado ante el Al Hilal, el tolosarra parece haber encontrado la fórmula para explotar al máximo sus jugadores y los resultados se vieron ante Pachuca (con un jugador menos) y ante el Salzburgo. En los tres encuentros se ha repetido un mismo factor: Gonzalo García siendo importante.

Gonzalo y Vinicius celebran un gol del Real Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

El canterano es la gran revelación blanca en este torneo y se está ganando un hueco en el primer equipo para la temporada. El delantero se ha aprovechado de la baja de Kylian Mbappé por su gastroenteritis y ha cumplido a las mil maravillas. Ahora, con el francés ya recuperado, Xabi Alonso deberá decidir sí Mbappé volverá a la titularidad o seguirá apostando por Gonzalo hasta que el '9' esté otra vez al 100%.

"Hay posibilidades muy altas de que Mbappé juegue"

"Kylian está bien. Es una posibilidad que debute en el Mundial de Clubes. No sé cuanto, pero hay posibilidades muy altas de que juegue. Mañana por la mañana volveremos a hablar para tomar la última decisión", explicó el entrenador en la rueda de prensa previa al encuentro ante los italianos. Y añadió: “Es un líder por su impacto e influencia. Necesitamos todos estar comprometidos con la idea colectiva y que disfrutemos de lo que nos toque. Los que estén en el campo tendrán que hacerlo. La exigencia es igual para todos”.

Pero el debate no se queda ahí. Gonzalo ha llamado la atención más allá del entorno blanco. Sus actuaciones en Estados Unidos no han pasado desapercibidas y, según ha informado AS, tres clubes importantes de la Premier League ya han contactado con su entorno para explorar un posible traspaso este verano.

Pese a ello, Gonzalo solo tiene una cosa en mente: triunfar en el Real Madrid. No quiere emigrar para curtirse como Joselu, sino consolidarse desde ya en el Bernabéu. En Estados Unidos ya suma dos goles y una asistencia, pero más allá de las cifras ha brillado por su juego sin balón, su agresividad en la presión y su capacidad para actuar en cualquiera de las tres posiciones del ataque.

Gonzalo celebra su gol con el Real Madrid ante Al Hilal. / ANDRE COELHO / EFE

Ahora, una de las primeras grandes decisiones de Xabi Alonso será si volver a confiar con el canterano para el duelo decisivo ante la Juventus o si por la importancia del encuentro se la juega con un Mbappé que no está al 100%.