La gran diferencia entre el salario medio anual de los jugadores del Madrid y el resto de Europa

El mundo del fútbol nos ha acostumbrado a hablar de millones de euros con una facilidad asombrosa. Los fichajes de jugadores mueven cantidades ingentes de dinero y los futbolistas están muy bien pagados gracias a lo que mueve el deporte rey. No obstante, no todos los equipos pagan la misma cantidad en salarios.

Eso es lo que ha revelado el diario francés L'Equipe en uno de sus últimos artículos. El medio da datos concretos del salario medio anual que pagan los principales conjuntos europeos, después de haber analizado varios sitios webs especializados como Betideas y Capology Data. Hay que tener en cuenta que se habla de salario medio anual por jugador, por lo que no implica necesariamente que el orden sirva para valorar los equipos que más gastan en salarios, ya que para ello habría que analizar la amplitud de las plantillas (el número de futbolistas).

En el análisis del artículo se evidencia una brecha enorme entre el Real Madrid y el resto de equipos. El equipo blanco tiene un salario medio anual de 11,2 millones de euros por jugador para la temporada 2025-2026. Curiosamente, es un número menor al de la temporada pasada, en el que alcanzó los 12 millones de euros en cuanto al salario medio anual de sus futbolistas.

La gran diferencia entre el Real Madrid y el resto / L'Equipe

La cifra es muy superior al del resto de clubes. El Barça ocupa el segundo lugar en la lista con un salario medio anual de 7,91 millones de euros por jugador, una cifra inferior a la del año pasado (8,5 millones de euros). Tras ellos se encuentra el Manchester City, con una media de 7,43 millones de euros por temporada.

Completan la lista de L'Equipe el Bayern de Munich (7,38 millones de euros), el PSG, el Arsenal (ambos con 7 millones de euros), el Liverpool, el Manchester United (unos 6 millones de euros cada uno), el Chelsea y el Tottenham (con 4,5 millones de euros).

Como era de esperar, la Premier League acapara gran parte de un top 10 en el que también están los dos gigantes españoles y los dos clubes más importantes de la Bundesliga y la Ligue 1. Se quedan fuera los equipos italianos, que ni siquiera aparecen en la lista.

Mbappé es el mejor pagado en el Real Madrid / EFE

Entre los jugadores con un salario más alto en el Real Madrid se encuentran Kylian Mbappé, David Alaba, Vinicius Jr, Jude Bellingham, Alexander-Arnold Fede Valverde o Thibaut Courtois. En el caso del francés, cabe destacar que su salario sería todavía mayor si se tuviera en cuenta en el cálculo el bonus por fichar que el club repartió en sus 5 años de contrato. Las páginas consultadas por L'Equipe solo tienen en cuenta el salario base, por lo que la cifra de salario medio del Real Madrid podría ser incluso mucho más alta.

De todos esos contratos, los que están más cerca de terminar son los de David Alaba y Thibaut Courtois (2026). El belga tiene su renovación acordada por una temporada más a falta de anuncio oficial, mientras que en el caso del austriaco, el jugador tiene las horas contadas en el Real Madrid, si bien parece que cumplirá el último año del vínculo entre ambos.

Otro caso importante es el de Vinicius Jr. Su contrato termina en 2027 y la renovación está totalmente parada por desacuerdos en su salario anual. El club considera las demandas salariales del brasileño excesivamente altas, por lo que podría romper todavía más una escala salarial que el Madrid ha tratado con cuidado en los últimos años, con la gran excepción de Kylian Mbappé.