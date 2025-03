La gran diferencia entre Ancelotti y Flick con las estrellas

Siendo los dos grandes y reputados entrenadores, Carlo Ancelotti y Hansi Flick tienen diferencias significativas en su forma de dirigir los equipos. Más allá de las diferencias futbolísticas, hay una que cada vez ha sido más evidente esta temporada: la manera de gestionar a las estrellas de Real Madrid y Barça, respectivamente.

En apenas unos meses en la Ciudad Condal, Hansi Flick ha demostrado que no se casa con nadie. Al alemán no le tiembla la mano a la hora de poner a un jugador u otro sobre el césped. No mira la edad del futbolista ni los millones que ha costado y solo actúa teniendo en cuenta el rendimiento actual del jugador y el potencial que le ve sobre el césped.

La gestión de las jerarquías

Así se explica, por ejemplo, que Araujo, pese a ser un gran central, no tenga la titularidad garantizada ante el rendimiento que están dando y lo bien que se adaptan al estilo de Flick tanto Íñigo Martínez como Pau Cubarsí. También que Casadó estuviera por delante de Frenkie De Jong hasta que el neerlandés alcanzó un punto de forma óptimo o que Gavi, Fermín y Dani Olmo tengan que pelear cada semana para ganarse un puesto.

Frenkie y Casadó se juegan el puesto de titular en el pivote / Valentí Enrich

Mientras tanto, Carlo Ancelotti tiene otra forma de gestionar estas situaciones. El italiano tiene muy claro en su cabeza cual es su once tipo y los futbolistas que son capaces de dar un nivel más alto si están a pleno rendimiento.

Es por eso que el técnico del equipo blanco decide ponerles siempre que están disponibles, sin importar que haya otros que puedan estar ofreciendo mejores actuaciones sobre el césped. Las jerarquías son muy importantes para Ancelotti y las respeta siempre que el físico de sus futbolistas se lo permite.

A pesar de su irrupción en el primer equipo y ser probablemente el mejor defensa del equipo, a Raúl Asencio le ha costado sentirse titular en el Madrid, teniendo a Rüdiger y Tchouameni por delante. Incluso con la vuelta de Alaba parecía que Ancelotti amagaba con formar una pareja titular con el austriaco y alemán, antes de que el pobre rendimiento del central zurdo acabara con esa posibilidad, al menos por ahora.

Raúl Asencio, en un partido con el Madrid / Associated Press/LaPresse / LAP

Mención aparte merece la gestión de la delantera. Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius. Si están los cuatro bien, solo Rodrygo puede ir rotando, mientras que los otros tres son fijos y deben jugar el máximo de minutos posibles. Arda Güler y Endrick están completamente opacados y relegados a un rol testimonial, mientras que Brahim solo puede aprovecharse de las lesiones o sanciones para ser importante.

La gestión de los cambios

Otra diferencia significativa en este sentido entre los dos entrenadores son las sustituciones que realizan. Ancelotti es menos intervencionista en este aspecto y suele confiar en su plan inicial, sin gastar casi nunca los cinco cambios y haciéndolos, casi siempre, en los últimos 20 minutos de partido.

Flick es más intervencionista y juega de manera más visible con los descansos. Además, el técnico del equipo azulgrana tampoco tiene reparo en cambiar a sus estrellas. Por poner un ejemplo, ningún jugador del Madrid ha sido sustituido en 20 o más partidos, mientras que en el Barça esta cifra la alcanzan Pedri (sustituido en 24 encuentros), Lewandowski (21) y Lamine Yamal (20), seguidos de Raphinha (15). En el equipo blanco Rodrygo es el jugador que más veces ha sido sustituido cuando ha empezado como titular (19 veces), por encima de Mbappé (17), Bellingham (15) y Vinicius (14).

Por otro lado, es importante valorar los minutos en los que son sustituidos, bien sea por descanso o para darle un aire fresco al equipo. Sin tener en cuenta lesiones, el minuto más temprano en el que Ancelotti ha sacado a Vinicius ha sido en el 75', a Mbappé en el 71', a Bellingham en el 64' goleando al RB Salzburgo (el siguiente en la lista es el minuto 74' ante el Milan) y a Rodrygo en el descanso del partido ante el Leganés, siendo este último la nota discordante y dejando claro que, en la jerarquía de Ancelotti, es el menos imprescindible de los cuatro.

Si nos vamos al Barça, el minuto más temprano en el que Flick ha sustituido a Lewandowski ha sido el 66', siendo sustituido hasta en 5 ocasiones antes del 70', a Raphinha ha sido en el 58' (8 veces sustituido antes del 70'), a Lamine Yamal en el 56' (4 veces antes del 70') y a Pedri en el 58' (8 antes del 70').

Los datos reflejan una diferencia evidente en la forma de gestionar los minutos de las estrellas y las jerarquías. No hay forma de dictaminar qué 'modus operandi' es más beneficioso para los equipos, pero los resultados a final de temporada puede dar algo de luz, si bien existen un sinfín de variantes más al margen de las mencionadas aquí.