La gran decisión de Gvardiol

Se avecinan días decisivos en el futuro de una de las piezas más codiciadas del verano. A sus 24 años, Josko Gvardiol afronta un verano que puede marcar un punto de inflexión en su carrera. El defensa más caro de la historia (el Manchester City pagó 90 millones por su fichaje) tiene que tomar una decisión: renovar con el conjunto 'sky blue' o cambiar de aires.

El defensa ha sido ofrecido a varios equipos, pero ahora mismo el Real Madrid es el club que puja con más fuerza por hacerse con sus servicios. Mourinho ha pedido un futbolista que pueda actuar tanto de central como de lateral izquierdo de carácter defensivo. Con ese perfil aparecen dos nombres que encajan a la perfección: el ya mencionado Gvardiol y Calafiori.

Josko Gvardiol, junto a Donnarumma tras un partido del City / EFE

Por ahora los blancos centran sus esfuerzos en el croata, que cuenta con una oferta de renovación del Manchester City que implicaría una subida de sueldo significativa. El equipo inglés se enfrenta a una reconstrucción total tras la salida de Pep Guardiola. Futbolistas importantes dejarán el equipo, pero la intención es convertir al defensa croata en uno de los estandartes de esta nueva etapa.

Josko Gvardiol celebra un gol del City / EFE

Gvardiol sabe que cuenta con las dos opciones y que tendrá que tomar una decisión, pero el City no piensa regalar al futbolista en ningún caso. Más allá de los 90 millones que pagó en su momento al RB Leipzig hace tres años, el conjunto inglés es consciente del valor de mercado del jugador.

Por si fuera poco, el Real Madrid reveló sus cartas públicamente con la famosa oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Toda Europa sabe que los blancos tienen dinero para gastar, por lo que las negociaciones no serán ni mucho menos sencillas para el equipo que preside Florentino Pérez.

Erling Haaland celebra un gol del City con Josko Gvardiol / EFE

La última temporada de Gvardiol ha estado marcada por la fractura de tibia que sufrió en enero y que le apartó de los terrenos de juego hasta el mes de mayo, provocando que se perdiera los encuentros decisivos del curso. En total, el internacional croata disputó 25 partidos, marcando dos goles y repartiendo cuatro asistencias.

El futbolista del City se ha destacado siempre por su velocidad en carrera, sus aptitudes para la salida de balón tanto desde el pase como desde la conducción y su productividad ofensiva. En las tres temporadas que lleva por ahora en Manchester suma 122 partidos, 13 goles y 7 asistencias.