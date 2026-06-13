Mercado de fichajes
La gran decisión de Gvardiol
El defensa croata, fichado por 90 millones, debe decidir entre renovar con el Manchester City o escuchar la oferta del Real Madrid.
Se avecinan días decisivos en el futuro de una de las piezas más codiciadas del verano. A sus 24 años, Josko Gvardiol afronta un verano que puede marcar un punto de inflexión en su carrera. El defensa más caro de la historia (el Manchester City pagó 90 millones por su fichaje) tiene que tomar una decisión: renovar con el conjunto 'sky blue' o cambiar de aires.
El defensa ha sido ofrecido a varios equipos, pero ahora mismo el Real Madrid es el club que puja con más fuerza por hacerse con sus servicios. Mourinho ha pedido un futbolista que pueda actuar tanto de central como de lateral izquierdo de carácter defensivo. Con ese perfil aparecen dos nombres que encajan a la perfección: el ya mencionado Gvardiol y Calafiori.
Por ahora los blancos centran sus esfuerzos en el croata, que cuenta con una oferta de renovación del Manchester City que implicaría una subida de sueldo significativa. El equipo inglés se enfrenta a una reconstrucción total tras la salida de Pep Guardiola. Futbolistas importantes dejarán el equipo, pero la intención es convertir al defensa croata en uno de los estandartes de esta nueva etapa.
Gvardiol sabe que cuenta con las dos opciones y que tendrá que tomar una decisión, pero el City no piensa regalar al futbolista en ningún caso. Más allá de los 90 millones que pagó en su momento al RB Leipzig hace tres años, el conjunto inglés es consciente del valor de mercado del jugador.
Por si fuera poco, el Real Madrid reveló sus cartas públicamente con la famosa oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. Toda Europa sabe que los blancos tienen dinero para gastar, por lo que las negociaciones no serán ni mucho menos sencillas para el equipo que preside Florentino Pérez.
La última temporada de Gvardiol ha estado marcada por la fractura de tibia que sufrió en enero y que le apartó de los terrenos de juego hasta el mes de mayo, provocando que se perdiera los encuentros decisivos del curso. En total, el internacional croata disputó 25 partidos, marcando dos goles y repartiendo cuatro asistencias.
El futbolista del City se ha destacado siempre por su velocidad en carrera, sus aptitudes para la salida de balón tanto desde el pase como desde la conducción y su productividad ofensiva. En las tres temporadas que lleva por ahora en Manchester suma 122 partidos, 13 goles y 7 asistencias.
- Sale a la luz el conflicto de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid: 'Está muy decepcionado y enfadado
- La FIFA revoluciona el mercado de traspasos: ¡Todos los jugadores tendrán cláusula!
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Mundial 2026, en directo: noticias y última hora de la Copa del Mundo, hoy en vivo
- Barça - La Laguna Tenerife: resultado, resumen y estadísticas del partido del play-off de la Liga Endesa
- Nuevo capítulo en la guerra entre Barça, Real Madrid y Atlético por Bernardo Silva
- ¡El Madrid, a punto de cerrar el fichaje de Bernardo Silva!
- La contradicción de Joan Garcia: el portero más valioso del Mundial 2026 no apunta a titular con España