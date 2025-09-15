El gran 'debe' de Huijsen

Dean Huijsen ha encajado en el sistema de Xabi Alonso a la perfección. El central es uno de los jugadores más importantes en la creación de juego del Real Madrid gracias a su gran capacidad para sacar el balón desde atrás y su gran desplazamiento en largo. Además, defensivamente está creciendo cada vez más y es el más fiable que tiene el tolosarra en nómina.

Es sin duda el mejor fichaje, hasta el momento, del Real Madrid esta temporada, pero en algunos aspectos sigue teniendo margen de mejora. Ante la Real Sociedad se marchó expulsado por segunda vez en sus nueve encuentros desde su llegada a Chamartín. Dos rojas en nueve partidos, un dato sorprendente, sobre todo porque no había recibido ninguna en el resto de su corta carrera.

En sus años en Juventus, Roma y Bournemouth, Huijsen jugó 131 partidos y nunca se marchó expulsado. Su tarjeta roja ante los vascos fue bastante polémica, pero eso no deja de evidenciar uno de los pocos apartados a mejorar que tiene en su juego.

Huijsen no vio ninguna roja antes de llegar al Madrid / @afcbournemouth

El margen de mejora de Huijsen

En Italia e Inglaterra, Huijsen defendía en un bloque más bajo y posicional, protegido por menos metros a la espalda. Con Alonso, el Madrid adelanta la línea y expone mucho ese espacio, lo que exige centrales con gran timing en las correcciones.

Normalmente, Huijsen suele imponerse en los duelos, pero si tiene un error, deja a los rivales en una posición muy ventajosa. De las pocas cosas que se le han criticado desde su llegada a la capital es que va tan 'sobrado' que a veces falla algún pase sencillo o en alguna acción por ir demasiado relajado. En la jugada ante Oyarzabal, todo arranca porque calcula mal el bote de la pelota y pierde toda su ventaja física.

Algo que se repitió en su otra única tarjeta roja con el Real Madrid. Ante el Dortmund en los cuartos de final del Mundial de Clubes, agarró a Guirassy dentro del área cuando encaraba solo a Courtois y el árbitro señaló penalti y expulsión por ser una acción manifiesta de gol. Una jugada donde los merengues tenían una gran ventaja en el marcador y que terminó complicando el encuentro a solo un minuto para el final. Además, por culpa de la roja se perdió el duelo clave ante el PSG, donde se notó mucho su ausencia.

Huijsen vio la tarjeta roja ante el Dortmund en el Mundial de Clubes / Adam Hunger / AP

Huijsen ha caído de pie en Madrid y pinta a fichaje de época, pero debe seguir mejorando y nada mejor que un entrenador acostumbrado a dar oportunidades a los jóvenes como Xabi Alonso para terminar de moldear al central.