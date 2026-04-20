El gran cabreo de Kroos cuando le preguntan sobre el Real Madrid: "No voy a responder más"

Toni Kroos, ante una legión de medios tras la tormenta que arrecia al Real Madrid. Con su nombre sonando como una posible solución para hacer de enlace entre la directiva y el vestuario, la escena se escribía sola. Pero el alemán no estuvo dispuesto a dar pistas sobre su futuro. Menos aún el día en el que era reconocido por los prestigiosos Premios Laureus con el Inspiration Award, un galardón a su trayectoria.

“No voy a responder más si las preguntas son sobre el Real Madrid”, dijo, visiblemente molesto, en la segunda cuestión de una intervención que mereció la pena escuchar. Porque, tras esa respuesta tajante que tensó el ambiente, llegó una sucesión de frases que invitan a leer entre líneas. “Valverde -que heredó su icónico dorsal '8'- es el mejor. Lo digo muy corto y muy claro”, afirmó en su primera respuesta, intuyendo el contenido de las siguientes preguntas.

“Gano menos premios que antes y, de vez en cuando, no está mal ganar uno. Es un reconocimiento a algo que pasó dentro, pero también fuera. Es un reconocimiento a la fundación que llevo en Alemania, no solo por ser un buen jugador que gana muchos títulos”, explicó Kroos, dejando claro el foco de su discurso. La presentadora del evento volvió a recordar el ‘veto’ a cualquier pregunta sobre su futuro, una línea que el propio jugador había trazado con claridad.

“No echo de menos volver. Nunca he llegado a ese pensamiento porque paré como quería parar. He cerrado el libro y ahora tengo otras motivaciones en mi vida y estoy muy ocupado. Mi idea era terminar en el Real Madrid, lo dije y quería que la gente viera que cumplía mi palabra, algo que hoy en día falta”, concluyó, dejando bien claro que, si regresa al club en el que jugó entre 2014 y 2024, será en otro rol. Aunque, de momento, no esté dispuesto a hablar abiertamente de ello.