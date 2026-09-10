La gran apuesta de Florentino no arranca: solo 94 minutos en cinco partidos

Diomande no arranca. El segundo fichaje más caro de la historia del Real Madrid está teniendo un aterrizaje mucho más discreto de lo esperado. El club apostó fuerte por el joven marfileño, pagando 125 millones de euros fijos más 15 en variables, hasta alcanzar los 140 millones de la operación. Una inversión descomunal para un futbolista de apenas 19 años que llegaba llamado a convertirse en una de las grandes caras del nuevo proyecto de José Mourinho.

Sin embargo, después de las primeras jornadas, la realidad es bastante diferente. Diomande todavía no ha sido titular y únicamente ha disputado 83 minutos en los cuatro primeros partidos de Liga. Frente al Espanyol jugó 26 minutos, contra la Real Sociedad apenas seis, ante el Málaga 25 y frente al Betis otros 26. Ningún gol y ninguna asistencia. Su suerte tampoco cambió en Champions ya que solo jugó 11 minutos ante el Inter de Milán.

Tercer plato para Mou en la derecha

El dato adquiere todavía más relevancia cuando se analiza quién está ocupando su espacio. Mourinho ha preferido a Arda Güler o Brahim para la banda derecha. El turco fue titular en tres de las cuatro primeras jornadas y se ha convertido en una de las grandes noticias del inicio de temporada. Ante el Betis, de hecho, Güler estaba siendo uno de los mejores madridistas cuando Mourinho decidió sustituirlo para dar entrada a Diomande.

El delantero marfileño del Real Madrid Yan Diomande durante el encuentro entre Real Madrid y Real Sociedad / Europa Press

No se trata únicamente de una cuestión de rendimiento. El propio Mourinho está pidiendo paciencia con su fichaje estrella. El técnico portugués considera que Diomande necesita adaptarse progresivamente, aprender los mecanismos del equipo y ganar confianza.

El problema es que 140 millones no son una cifra que permita demasiada paciencia. El Real Madrid no pagó semejante cantidad para tener a Diomande entrando en los últimos 20 minutos de los partidos. Tampoco para que, cuando haya que decidir quién ocupa la derecha, Mourinho tenga por delante a Güler o incluso a Brahim. El contexto del fichaje obligaba a pensar en un jugador preparado para competir desde el primer día por un puesto en el once.

Las comparaciones son odiosas

El gran problema del precio pagado por Diomande no es el jugador en si. Los blancos necesitaban un centrocampista y mientras Rodrigo Hernández decidió firmar por el Barça, el Real Madrid rechazó ir a por otras opciones como Enzo Fernández. El argentino se movió de Londres a Manchester por ese mismo precio. Un precio que los blancos prefirieron gastar en otro atacante más.

Enzo Fernández es el fichaje más caro de este verano. / MANCHESTER CITY

Diomande necesita empezar a justificar cuanto antes la inversión. Porque una cosa es proteger a una joven promesa y otra muy distinta es que, después de pagar 140 millones, Mourinho todavía no encuentre motivos suficientes para convertirla en titular. El fichaje no puede calificarse de fracaso en septiembre, pero sí puede decirse ya que ha empezado con una pregunta incómoda: ¿era realmente necesario pagar tanto por un jugador que todavía no parece preparado para ser indiscutible?