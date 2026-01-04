Gonzalo retrata otra vez a las estrellas del Madrid

El fin de semana de los García. Como en los viejos tiempos. De los jugadores que siempre están ahí cuando se les necesita. Joan y Gonzalo. Uno en la meta del Barça y otro en la punta de un Madrid donde Florentino ha encadenado su proyecto a Mbappé. Sin la efigie, Xabi Alonso recuperó el sentido de la vida con el poder de 'La Fábrica'. Asencio y Fran García acompañaron en el apartado goleador a su compañero en un encuentro donde el Bernabéu no le pasó ni media a sus estrellas. Inquieto y duro pese a la victoria.

La paradoja de Mbappé

Propuso el Madrid un dominio inicial basado en las acometidas de Vinicius ante el canterano Ortiz. Duelo desigual de partida entre un impetuoso verdiblanco que iba hacia adelante contra el brasileño, reconciliado temporalmente con un Bernabéu descafeinado. Se puso evidencia la paradoja ya demostrada en el Mundial de Clubes: los de Xabi Alonso son un equipo más solidario cuando Mbappé no está en el campo.

La ausencia del jugador franquicia disolvió durante media hora los automatismos que llevan al francés a engordar su cuenta particular sin que ello repercuta necesariamente en el éxito colectivo. El cuadro de Pellegrini se dedicó a monitorear los ataques de un Madrid despierto gracias al estímulo de Bellingham. Un mediocampista recuperador que sus compañeros necesita desesperadamente.

Como el resurgir de un Rodrygo que ha recobrado el espíritu de antaño, sobre todo cuando juega por dentro y ejecuta el balón parado. De sus botas nació la asistencia para el tanto de Gonzalo, la demostración de que jugar con un '9' siempre será el mejor acompañamiento posible para un Madrid que nunca va a ser creativo. Por eso necesita futbolistas que cumplan con lo que se espera de su posición. El canterano es canon y un cañón.

Xabi Alonso le ha preferido siempre por delante de Endrick, quien ya no estorba en el banquillo del Madrid. Otro de los movimientos que ha provocado hacer girar el mundo alrededor de Mbappé. Gonzalo tiene a su favor la identidad y el compromiso que no dependen de minutos. Siempre aprovecha las escasas oportunidades que le deja Kylian para demostrar que en el fútbol los buenos corren.

Gonzalo, rey del Bernabéu

Pero además, lo hacen con cabeza. En el delantero centro empezó la presión ante un Betis que siendo un mecanismo desorganizado se vino arriba al borde del descanso. De nuevo, el Bernabéu despertó entre los córners vip y las pistas de hielo para recordarle al Madrid la necesidad de un partido redondo. En el que no caben las dos oportunidades de las que gozaron los visitantes para incomodar de nuevo al público blanco.

Entendió el mensaje el Madrid. Lo hizo sintonizando la frecuencia de Gonzalo. Un dial de '9' que no necesita a nadie que le alimente para generar goles. El alumno ejemplar encontró un balón con el pecho en la frontal del área y, sin dejarla caer, armó una volea cruzada con la complicidad de los centrales del Betis. Al doblete del ariete que solo necesitó un torneo para ganarse la ficha del primer equipo le acompañó Asencio.

Fue tras un córner perfecto de Rodrygo. Puso un balón perfecto para que el central batiese a Valles. Ni así supo el Madrid cerrar y calmar el partido. Tras un lanzamiento al palo de Lo Celso y un derechazo de Marc Roca, Cucho Hernández encontró la vía de agua de un conjunto taciturno y un entorno volcánico. Así se demostró en las salidas de Vinicius y Rodrygo, que habían bajado los brazos en la presión.

Algo que el Madrid no puede ya negociar. Recibieron pitos de un Bernabéu que desconfía en los suyos, a sabiendas de que en Arabia volverá el ruido. Un traqueteo al que fue ajeno Gonzalo, quien completó su tarde mágica con un recurso de estrella. Asistencia de Güler para sacarse de la chistera un taconazo fino y sangriento. El triplete perfecto para dejar en evidencia al talonario, los millones de 'followers' y las pataletas en los cambios. Un futbolista con el que el madridismo se siente más representado que con ninguno. Y algo parecido le pasa a un Xabi Alonso atado de pies y manos por su vestuario.