Gonzalo, renovado con el Real Madrid con una cláusula galáctica

Fue una de las grandes sorpresas en el Mundial de Clubes y, muy probablemente, la nota más positiva en el primer torneo que disputó el Real Madrid bajó las órdenes de Xabi Alonso. Ahora, un mes después, Gonzalo García obtiene su gran recompensa en forma de contrato, pasando a formar parte del primer equipo a todos los efectos, aunque el club ya contaba con él como un integrante más.

Según adelantó el Diario As, el acuerdo está totalmente cerrado y unirá al club y al futbolista hasta 2030. Además, el nuevo vínculo con el conjunto blanco cambiará también su cláusula, pasando de los 50 millones del contrato anterior a los 1.000 millones de euros del nuevo, cerrando de esta forma cualquier posible interés de clubes de la Premier League, Serie A y LaLiga que habían llegado en las últimas semanas.

Gonzalo García remata un balón durante el PSG - Real Madrid de Champions. / CJ GUNTHER / EFE

Después del Mundial de Clubes se valoró la posibilidad de que uno entre Gonzalo Garcia y Endrick saliera cedido. Incluso el Getafe reveló que tenía un pacto con el Madrid para que el canterano fuese cedido al conjunto azulón en el caso de que terminara saliendo.

Sin embargo, el rendimiento del delantero, que fue el máximo goleador del Mundial de Clubes, provocó un cambio de planes. Xabi Alonso quedó encandilado con las opciones que le ofrecía el futbolista, consciente de que se adaptaría a la perfección a ese perfil Joselu que andaba buscando el club.

Gonzalo no solo se ganó quedarse en el primer equipo, sino que además parece estar por delante de Endrick en cuanto a estatus en la plantilla. Su perfil es diferente y se puede adaptar mejor a lo que busca Xabi Alonso, que ha dejado claro que valora muy bien al canterano como posible sustituto de Mbappé en la delantera los días que el francés no pueda jugar de titular.

Gonzalo García entra de lleno en la carrera por el 'Pichichi' del Mundial de Clubes / AP

Por otro lado, Gonzalo es un triunfo claro para La Fábrica, que desde hacía tiempo no veía como un futbolista de la cantera se asentaba en el primer equipo de esta forma. No deja de ser algo excepcional, ya que la política en el conjunto blanco ha ido más encaminada a sacar tajada económica con los futbolistas que brillan en el Castilla, tal y como se ha visto este verano.

En el Real Madrid hay mucha competencia en cada puesto y eso complica las opciones de los canteranos, que apenas han tenido oportunidades en los últimos años. Gonzalo aspira a ser la excepción y a lograr hacerse un hueco importante en los planes de Xabi Alonso.