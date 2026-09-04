Gonzalo Miró lanza un aviso al madridismo: "No me creo a Mourinho, lo quiero ver en las malas"

José Mourinho ya no es el de antes. El técnico del Real Madrid ha cambiado su forma de comunicar. Es un hombre diferente, más sosegado y cauteloso. No se mete en líos y de momento, mide sus palabras. Este jueves, en la rueda de prensa previa al encuentro, incluso se disculpó por unas palabras del pasado.

La frase más recordada de Mourinho hacia Pellegrini fue en marzo de 2011, cuando Pellegrini dirigía al Málaga y Mourinho estaba en el Real Madrid: "Si me echan, no voy a entrenar al Málaga. Me voy a un equipo grande de Inglaterra o Italia", dijo en su momento, lo que provocó la indignación del técnico chileno.

Un 'cara a cara' del pasado

Años más tarde, Mourinho se ha disculpado, en la previa ante el Betis. “Mira, yo no reprocho nunca nada, porque no podemos volver atrás en el tiempo. Esta es mi filosofía. Pero obviamente que en el pasado y en uno que es tan largo en el fútbol hay momentos, palabras, cosas que uno dice o hace y después te sientes un idiota", se disculpaba.

En 2022, cuando Mourinho entrenaba a la Roma y se enfrentaba al Betis, ya se habían intercambiado varias palabras buenas, pero ayer, hicieron las paces. Pellegrini también tuvo palabras positivas hacia 'Mou', aunque afirma que nunca hubo un enfrentamiento importante entre ellos. "Siempre fue un gran entrenador, ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice", dijo.

En las buenas no, en las malas

Gonzaló Miró quiso opinar sobre la actitud de Mourinho y su imagen renovada. En 'El Partidazo de COPE', afirmó que "con lo bien que está Mourinho, que lo está, yo de verdad quiero verle en las malas", afirmó, dejando claro que el luso todavía no ha mostrado su versión que todos recordamos de los antiguos clásicos.

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El presentador pidió ver a Mourinho en un contexto complicado, es decir, ver a Mourinho perdiendo o con un penalti en contra. "Más allá de que se pueda quejar, porque yo creo que todo el mundo se puede quejar. Yo me quitaré el sombrero", dijo.