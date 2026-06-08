Gonzalo Miró lo tiene claro: "Me gusta que la imagen del Real Madrid sea Mourinho"

Durante su intervención en El Tertulión de los domingos de Tiempo de Juego de Cope, Gonzalo Miró ofreció su lectura sobre las elecciones en el Real Madrid. Aunque asegura que le da igual quién resulte vencedor, reconoce que entiende las "ganas de cambio" que percibe en parte del madridismo.

Sin embargo, su reflexión tomó un giro inesperado al confesar una preferencia personal: "Lo de ver a Mourinho al frente del Real Madrid a mí es algo que me gusta, me gusta que la imagen del Real Madrid sea la de Mourinho", afirmó.

Comparación con las elecciones generales

Miró estableció un paralelismo con las elecciones políticas, donde "casi todo el mundo dice que gana".

En este caso, considera que esa sensación sí se ajusta a la realidad: "Yo creo que todos han ganado", señaló, refiriéndose a los dos principales candidatos.

Florentino Pérez: victoria sin sobresaltos

El analista sostiene que Florentino Pérez "probablemente pensaba que no iba a tener rival hace un mes, pero va a ganar".

Aun así, cree que el resultado no tendrá un gran impacto a medio plazo y que "nadie se acordará de eso dentro de 6 meses".

Riquelme, un aspirante reforzado

Sobre Enrique Riquelme, Miró considera que tampoco sale debilitado pese a no imponerse en las urnas.

A su juicio, el empresario "no se puede ir como un derrotado, aunque no gane las elecciones", lo que lo coloca en una posición sólida de cara al futuro. Según su análisis, Riquelme llegará a las próximas elecciones como un candidato ya reconocido por los socios.