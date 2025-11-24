Gonzalo Miró se frota las manos con la jugada polémica de Vinicius: "No es un pensamiento mío"

El Real Madrid salvó un punto ante el Elche, un resultado insuficiente que prolonga su racha de dos partidos consecutivos sin ganar. Aun así, el conjunto blanco se mantiene en lo más alto de LaLiga. A pesar de la clasificación, los de Xabi Alonso siguen sin rendir al máximo nivel, y la figura del entrenador donostiarra empieza a estar en el ojo del huracán.

El empate está dando mucho de qué hablar, ya que Jude Bellingham igualó el partido en el minuto 87 con un gol polémico, debido a que Vinicius golpeó accidentalmente a Iñaki Peña, dejándolo en el suelo, donde Mbappé aprovechó la oportunidad para servir un plácido pase a Bellingham que solo tuvo que acompañar hacia la portería.

El colegiado Francisco Hernández Maeso tuvo claro que no era falta del extremo brasileño, y tampoco recibió ningún tipo de información contraria desde la Sala VAR. No obstante, la jugada está en el punto de mira de todo el mundo.

En 'El Partidazo de COPE' analizaron la posible falta, y Gonzalo Miró, colaborador habitual de la emisora, no tuvo miramientos para dar su opinión sobre el tanto in extremis de Bellingham al Elche.

Jude Bellingham, en el Martínez Valero / AFP7

La pareja de Noelia Velasco empezó a decir que si "un gol del Elche llega así y el que está sangrando es Courtois. Bueno, bueno, bueno, bueno... la que estaríamos preparando en la tertulia".

No tuvo dudas de que "sería una cosa de locos". Aparte, confesó que "ya habríamos mencionado a Negreira varias veces".

Por otra parte, Miró señaló que "yo entiendo que hay mucha gente que le gusta el fútbol, y que ha estado viendo el partido y que piensa que es falta". Quiso dejar claro que "no es una cosa solo de Gonzalo, que ve fantasmas del Barça y cree que hay que expulsar a Vinicius todos los días".

Después de toda la explicación que compartió en los micrófonos de 'El Partidazo de COPE', el colaborador colchonero sentenció: "A mí me parece falta".