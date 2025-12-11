Gonzalo Miró carga las responsabilidades sobre Xabi Alonso: "El equipo ha ido a peor"

El Real Madrid sigue sin encontrar soluciones a sus problemas y este martes sumó otra derrota importante. El Manchester City fue superior en el Santiago Bernabéu y le pasó por encima al conjunto de Xabi Alonso, que en los últimos ocho partidos, solamente ha ganado dos. El equipo está inmerso en una crisis a nivel deportivo, que ha ido en aumenteo a medida que han transcurrido las semanas.

El 1-2 en Champions, ante un rival de alto calibre, han dejado al Real Madrid expuesto a las críticas, y señalado por no poder afrontar un partido de estas exigencias. En la prensa madrileña, se buscan culpables y señalados al estado de forma del conjunto blanco. Hay algunos quienes señalan a los jugadores de forma individual, otros al director deportivo, y algunos directamente a Xabi Alonso.

Xabi Alonso, en la cuerda floja

Pese a que se ha ganado el respaldo de la plantilla, el técnico de Tolosa ha tenido que afrontar diversos problemas en el vestuario. Primero, con Fede Valverde, tras la polémica sobre su posición sobre el campo. El uruguayo pidió jugar de mediocampista, aunque el ex del Leverkusen lo ha ido situando en el costado derecho. El 'pajarito', tuvo que salir a rueda de prensa a expresar su voluntad por jugar en el costado derecho, aunque le costó la titularidad.

Este jueves, en La Tribu de Radio Marca, el presentador Gonzalo Miró ha expresado su opinión sobre el Real Madrid, en este caso, valorando la depositada sobre Xabi Alonso. "Para Florentino, los entrenadores son una figura que tienes que tener por obligación, pero no porque confíe en uno o en otro. Tiene mucha facilidad para dejar de creer en ellos o para poner responsabilidades en sus espaldas. Xabi Alonso tiene la responsabilidad de que el equipo no ha evolucionado y si me apuras ha ido hasta a peor", comenta.

La opinión de los tertulianos

Además de Gonzalo Miró, en la Tribu estuvieron tertulianos como José Luis Sánchez, Yon Cuezva y Amalio Moratalla. "Tienes que tener recursos y si Vinicius no está bien, le sientas y pones a Rodrygo en la izquierda y Gonzalo arriba, o Endrick en otro partido... El mínimo es lo que se vio ayer, que pierde el partido por detalles arbitrales", comenta José Luis Sánchez

"La doble mano de Courtois antes del descanso puede ser un punto de inflexión. Si no han legitimado al entrenador, ahora tiene que remar el doble. Si le has quitado autoridad al entrenador...", añadía Yon Cuezva.