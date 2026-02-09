Gonzalo no la huele y Endrick, en Francia

Ser delantero centro del Real Madrid para convertirse en un soldado del equipo y no rematar ni una vez a portería, acabará enterrando a Gonzalo, la esperanza goleadora salida de la cantera. Mientras tanto, el fichaje ilusionante de Endrick se foguea en Francia metiendo goles e implicándose en el juego del Lyon tanto como Gonzalo en el Madrid. La diferencia es que el brasileño no ha tenido las oportunidades que su compañero.

Lejos del área

Gonzalo se aleja cada vez más del área rival. Apenas amenaza las porterías contrarias, misión vital para un delantero centro y más si juegas en un equipo como el blanco. Su aportación empieza a ser demasiado pobre y el madridismo se pregunta por qué cedieron a Endrick sin darle oportunidades y se quedaron con el canterano, en lugar de hacer lo contrario.

El delantero madrileño ha quedado para perseguir balones, tapar las espaldas de Mbappé cuando toca defender, y abrirse a las bandas para dejar espacios al francés. Un obrero en el campo al servicio de su compañero. Una sumisión que le resta brillo para dejar de ser una amenaza de las defensas rivales, trabajo que ha demostrado sabe hacer. Esa labor contenta al entrenador. El chico es listo y sabe que así se gana su confianza aunque sacrifique su instinto.

Cinco goles cada uno

Endrick ha marcado cinco goles en el Lyon en seis partidos, los mismos que Gonzalo en 25, aunque solo fue titular en 9. Trasladado a minutos, Endrick lleva 191 minutos con su nuevo equipo, lo que supone un gol cada 38’. Gonzalo, por su parte, acumula 865 con el Madrid en los que ha marcado cinco goles, uno cada 173’. La diferencia es clara a favor del brasileño, que en Francia se siente realizado.

Xabi dio la alternativa al canterano, que respondió con brillantez en el Mundial de Clubes. Pero lo hizo sin Mbappé a su lado. Fue máximo goleador del torneo. Los cinco goles que lleva en su cuenta esta temporada llegaron con el francés lesionado, el hat-trick al Betis, o en el banquillo, gol al Barça en la final de la Supercopa de España. Esto demuestra que hay dos Gonzalo, el que sirve a Mbappé o el que ejerce de 9 sin el francés.