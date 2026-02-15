Gonzalo solo golea sin Mbappé

Gonzalo García volvió a marcar en otro partido en el que era titular y Kylian Mbappé no. El galo se quedó en el banquillo por problemas en una rodilla. El canterano parece que le rinde pleitesía y se deja la pólvora en la taquilla cuando juega junto al francés, y la recupera cuando el crack de Bondy está ausente.

El madrileño abrió el marcador a los cinco minutos del partido contra la Real Sociedad. No faltó a su cita ejerciendo de nueve del equipo, posición de la que se aleja cuando coincide con Mbappé. Cuando lo hace, se vacía sin balón en defensa y deja espacios al francés para entrar por la banda derecha y no por el centro del área.

Seis goles este curso

Fue el undécimo gol que marca con el primer equipo, y todos sin Mbappé en el campo. Curioso. Hizo cinco la temporada pasada, el de su estreno llegó en la Copa del Rey ante el Leganés el 5 de febrero de 2025. Después, sumó otros cuatro en el Mundial de Clubes para ser el máximo goleador del torneo. Todos los goles los marcó siendo titular.

Una dinámica que se repite esta temporada. Ante el equipo donostiarra marcó su sexto gol, el cuarto en la Liga tras el ‘hat-trick’ que le hizo al Betis. Hizo otro en la Copa del Rey contra el Albacete, y cierra su cuenta con otra diana en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. Otros seis goles sin Mbappé a su lado.

‘Currante’ del área

Gonzalo es un ‘currante’ del área. Un extremo reconvertido a delantero centro por decisión de Raúl González en el Castilla, que vio en él algo diferente. La temporada pasada se consagró en el filial siendo el máximo goleador de Primera RFEF con 25 goles en 36 partidos. Un registro que le dio la oportunidad de probar por el primer equipo.

Desde Raúl, ningún delantero de la cantera había dado el salto directo a la primera plantilla. Mariano, por ejemplo, volvió tras una cesión al Lyon, Soldado pasó antes por Osasuna; Lucas Vázquez, por el Espanyol, Joselu, por varios equipos; Negredo, por el Almería o Raúl de Tomás por el Valladolid.