Gonzalo se da de bruces con la realidad: de 'pichichi' del Mundial de Clubes a estancarse con Xabi Alonso

Si a Gonzalo García (Madrid, 2004) le dicen hace un año que tendría ficha del primer equipo del Real Madrid y opositaría a ser delantero de la absoluta, simplemente le habría agradecido el piropo. El delantero madrileño vivió un verano en el que explotó para hacer un camino que le permitió ser uno de los máximos goleadores del Mundial de Clubes. A esto se unió su renovación y ficha con el primer equipo blanco, con el que tiene contrato hasta 2030. Sin embargo, después de la lógica efervescencia, se ha visto reducido a un papel secundario, incluso durante la lesión de Endrick.

El relevo en la sub-21 que le abrió las puertas

"Mi ambición siempre es máxima. Poder representar a mi país en un Mundial... es un sueño. Como lo será para cualquier otro jugador", dijo durante la concentración de la selección española sub-21 de este mes. Fue la primera vez que vistió la elástica del segundo equipo, a pesar de terminar la temporada pasada como 'pichichi' de Primera RFEF, con 25 goles en 36 partidos. Tuvo que producirse un relevo en el banquillo para esta oportunidad.

Perform

Es lo normal en la sub-21, donde los seleccionadores suelen apostar una generación con la que cubren un ciclo de cuatro años o similar. Gonzalo García no era de los hombres de confianza de Santi Denia, al que le surgió la oportunidad de dirigir al Al-Shahaniya de la Qatar Stars League. De hecho, solo Mosquera, Fran González, Alex Valle, Mayenda e Iker Bravo repitieron en la primera convocatoria de David Gordo, el elegido para tomar el relevo después de una disputada sucesión.

Los informes de Gonzalo son muy positivos, tanto en el Real Madrid como en la selección. Resumen las virtudes que le permitieron tirar la puerta abajo en el Mundial de Clubes: presión alta, remate, oficio, potencia, agilidad... Sin embargo, con el brasileño ya incorporado, no ha conseguido pasar de los 90 minutos. Eso sí, fue titular frente al Espanyol, precisamente el duelo contra el que volvió Endrick a una convocatoria. Aunque no tuvo minutos. Por su parte, el canterano disfrutó de una hora de juego. El problema: no le llegaron balones.

Las incógnitas con los delanteros de la selección

Porque sí, Gonzalo es un buen recurso, porque se trata de un delantero nato, al estilo de Joselu, pero el Real Madrid no está siendo capaz de suministrar balones al centro del área. Es más, su dependencia es casi absoluta de Mbappé y de los balones desde fuera del área. Con todo, el sueño de Gonzalo sigue siendo con el Mundial 2026. Quiere pescar en aguas revueltas, aprovechando la disolución de Morata o la falta de adaptación de Samu Aghehowa al esquema de Luis de la Fuente.

Atlas News

Aunque el preferido del riojano es Oyarzabal, quien, con grandes suministradores como Nico Williams o Lamine Yamal, disfruta, a diferencia de la situación que vive con la Real Sociedad, que ha firmado un inicio de temporada taciturno. Gonzalo tenía la oportunidad de reivindicarse con la Sub-21 de David Gordo, pero no lo consiguió frente a Chipre y Kosovo (ahí sumó 153 minutos), que eran dos rivales propicios para que el delantero conquistase al seleccionador riojano.

Fue el primero en bajar el 'hype' contra los que pedían una convocatoria inmediata de Gonzalo. "Está haciendo méritos para en un futuro ser un jugador de la selección, pero lo importante es no ir a la precipitación ni al calentón. Por un rendimiento corto o inmediato. No ha jugado ni un segundo en Primera División (sí debutó el año pasado). Como dicen en mi pueblo, hay que hacer un poco de mili para ganarse la posibilidad y el derecho a estar ocupando puestos de jugadores de muchísimo nivel", respondía De la Fuente en julio.

Buena relación con Mbappé y Endrick

El técnico de España pronunció estas palabras en la presentación de Aitor Karanka como director técnico de desarrollo de la selección absoluta masculina. Por aquel entonces, ya se había vivido la explosión de Gonzalo en el Mundial de Clubes. Fueron unas declaraciones que recibieron la crítica del madridismo, que las llevó a la lógica del enfrentamiento con el Barça y la frecuente participación de jugadores de La Masia en la absoluta.

Gonzalo había arrancado la temporada siendo el refresco de Mbappé -con el que tiene una gran relación-, pero el francés en un fijo absoluto de Xabi Alonso. Su participación ha tenido que ver con segundas partes y una titularidad circunstancial contra el Espanyol. A su favor tiene que el vasco le tiene en estima, lo que le llevó a ser titular en el Mundial de Clubes incluso cuando regresó Mbappé, aunque aquello no terminó cuajando. Endrick, por el que el Madrid pagó 60 millones, tiene la exigencia de su precio. La convivencia entre ambos es buena, como se vio en la sustitución de Gonzalo, quien confraternizó con el brasileño.

Lo positivo para Gonzalo es que, pese a no haber sido un habitual en las categorías inferiores de la selección (sí fue parte de la sub-18 y la sub-19), pudo presentarse ante De la Fuente, quien le llamó para participar en el entrenamiento de la absoluta de esta ventana en Las Rozas, junto a su compañero Fran García, Fer López (Wolves) y Mendoza (Elche). Dejó buena impresión para que el seleccionador le tenga en el radar, pero sin minutos y con una guardia pretoriana muy marcada, su sueño tiene difícil realización.