¿Quién es Gonzalo García, el canterano del Madrid que ha debutado contra el Cádiz?

Carlo Ancelotti ha aprovechado la superioridad del Real Madrid ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla para dar minutos a futbolistas poco habituales como Lucas Vázquez o Dani Ceballos. También se ha permitido el 'lujo' de conceder la oportunidad de debutar a un canterano del club blanco, Gonzalo García, delantero de 19 años que juega en las categorías inferiores merengues desde la categoría 'alevín'.

La gran cantidad de lesiones del Real Madrid ‘obligará’ a Ancelotti a apostar más por la cantera. Como mínimo hasta que llegue el mercado de fichaje de invierno. Este domingo, contra el Cádiz, el guion del encuentro se lo ha puesto muy fácil. El técnico italiano, cuando el marcador reflejaba un 0-3 favorable a los intereses de su equipo, ha concedido minutos a dos jóvenes de la ‘casa’ merengue como Gonzalo García, que ha debutado, y Nico Paz.

Gonzalo (Madrid, 2004) lleva casi una década en el club blanco. Aterrizó en Valdebebas en 2014 y ha defendido la camiseta del Real Madrid desde entonces con excepción de una temporada, la 2018/19. En el primer año de la categoría 'cadete' jugó en el Mallorca. Su crecimiento futbolístico le ha permitido llegar hasta el primer equipo y, tras tres convocatorias sin protagonismo (ante Getafe, Real Sociedad y Union Berlin), frente al Cádiz ha llegado su momento.

El atacante acumula 22 participaciones con el Real Madrid Castilla y también ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española en 13 ocasiones, diez con la sub-19 y tres con la sub-18. En los 12 minutos que ha estado sobre el terreno de juego, ha dejado algunos detalles para demostrar su polivalencia. Se trata de un futbolista que suele moverse por toda la zona de ataque, aunque siempre suele partir desde uno de los dos extremos.

El canterano madridista ha finalizado su estreno con el primer equipo con los siguientes números: un tiro a puerta, 11 intervenciones, 4/6 en pases. 1/2 en duelos, tres pérdidas, una falta provocada y un disparo bloqueado en menos de un cuarto de hora de juego.

"Bastante agradecido y muy feliz. Siempre he soñado con jugar en el primer equipo. Era la primera vez que viajaba con el primer equipo fuera de casa, los compañeros han sido muy agradables y me han hecho esta experiencia mucho más fácil. Ancelotti me dice que disfrute y juegue como sé hacer, que ayude al equipo y que disfrute. La camiseta me la quedaré yo, le pediré a los compañeros si me la pueden firmar", ha declarado en zona mixta tras su debut.