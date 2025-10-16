Gonzalo y Endrick, dinamita mojada por explotar

Gonzalo volvió encumbrado tras lucirse con España Sub-21 (dos goles y dos asistencias), mientras que Endrick espera ansioso jugar sus primeros minutos esta temporada tras recuperarse de una larga lesión y esperar en el banquillo en los últimos cinco partidos. Son dinamita mojada por explotar a los que quieren el Getafe y el PSG, respectivamente.

Seguir en Madrid

Ser sustitutos de Mbappé es duro, igual que Lunin con Courtois. O el francés y el belga se lesionan, o sus opciones de jugar son nulas. El canterano ha tenido minutos en tres de los diez partidos de su equipo. Incluso fue titular contra el Espanyol en un partido en el que Xabi puso cuatro delanteros (Mbappé, Vinícius y Mastantuono). A pesar de todo, solo ha jugado 71 minutos de los 990 posibles.

Endrick tiene difícil tener minutos en el Madrid / Efe

Si Gonzalo ha tenido la escapatoria de jugar con los Sub-21 de España, Endrick no. Todavía no se ha estrenado esta temporada. Pese a todo, los dos siguen siendo cotizados y tienen escapatoria en enero si lo desean. El Getafe le pone la alfombra roja al canterano en forma de cesión, ofreciéndole un cambio de aires sin moverse de Madrid y asegurándole minutos y protagonismo. También el Betis le quiere en enero, pero tendría que mudarse a Sevilla.

Fabián o Achraf

Al brasileño también interesa a varios equipos, pero uno en especial está empeñado en ficharlo, el PSG. El campeón francés estaría dispuesto a incluir en la operación a uno de sus jugadores, con la excepción de Vitinha y Joao Neves, según ‘Defensa Central’. Una información cogida con alfileres ya que el Madrid podría sumar a su plantilla jugadores como Fabián Ruiz o el propio Achraf por un delantero sin sitio.

Sin embargo, ni los jugadores ni el Real Madrid tienen previsto separar sus caminos. A lo sumo, aceptarían una cesión en enero para volver más fuertes. Solo existe la posibilidad de que para salir, ya sean cedidos o traspasados, sean ellos los que den un paso adelante y pidan al club el deseo de irse. A partir de ahí, estudiarían cada caso que beneficiara a las dos partes.