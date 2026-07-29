Gonzalo encandila a Mourinho ante una inminente oferta millonaria

El papel de Gonzalo García en la pretemporada está reabriendo un debate que hace apenas unas semanas parecía prácticamente cerrado. El canterano está aprovechando cada minuto para reivindicarse, reforzando su imagen de delantero comprometido, agresivo en la presión y dispuesto a pelear cada balón como si fuera el último. Frente al Leganés volvió a demostrarlo con un gol de delantero puro, desmarcándose con velocidad y definiendo con habilidad, confirmando que su perfil encaja a la perfección en el papel de referencia ofensiva.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido para José Mourinho. El técnico portugués está valorando muy positivamente el trabajo del atacante durante estas primeras semanas de preparación, especialmente por ofrecer unas características que apenas existen en la actual plantilla madridista.

Gonzalo y Mastantuono celerban un gol en el partido contra el Leganés. / REAL MADRID

Ni Kylian Mbappé ni Endrick son delanteros capaces de fijar centrales y vivir dentro del área. Gonzalo, en cambio, representa la figura del '9' más clásico. Es más poderoso en el juego de espaldas, intenso en la presión y tiene instinto rematador. Un tipo de delantero que siempre ha sido del gusto de Mourinho, que considera muy útil contar con un perfil diferente para ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Sin embargo, las sensaciones deportivas chocan de frente con la realidad del mercado. En el Real Madrid siempre han deslizado que mantener a Gonzalo y Endrick tendría poco sentido desde el punto de vista de la planificación, por lo que la intención pasa por quedarse únicamente con uno de los dos. Desde un principio, el brasileño parte con ventaja por la fuerte apuesta económica y deportiva que realizó el club cuando cerró su incorporación.

José Mourinho da órdenes durante el partido ante el Leganés de pretemporada / Victor Lerena / EFE

En ese escenario aparece con fuerza el Fulham. El conjunto inglés, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa, conoce perfectamente las virtudes de Gonzalo tras coincidir con él durante su etapa en el equipo blanco y lo ha convertido en una de sus prioridades para reforzar el ataque.

Por ahora trabajan en una oferta de compra en propiedad que podría rondar los 30 millones de euros, una cifra que en el Madrid consideran muy importante (aunque la valoración que hace el club es más alta) para seguir equilibrando las cuentas y liberar espacio en la plantilla, aunque el Madrid intentaría conservar algún tipo de control sobre el futbolista mediante una cláusula de recompra o derechos de preferencia.

Gonzalo García está siendo uno de los mejores jugadores de este inicio de pretemporada / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hablamos de una verdadera encrucijada. Mourinho estaría encantado de seguir contando con un delantero que le ofrece un registro distinto al resto de atacantes y que, además, está respondiendo con hechos sobre el césped. Gonzalo, por su parte, mantiene la intención de luchar por hacerse un hueco en el primer equipo.

Pero el club también necesita generar ingresos, reducir el número de fichas y aprovechar el enorme cartel del canterano, uno de los jugadores con mayor mercado entre los futbolistas transferibles. La decisión definitiva todavía no está tomada, aunque cada buena actuación del delantero añade un nuevo argumento para que el debate siga completamente abierto.