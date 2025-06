Gonzalo: “Estoy convencido de que puedo triunfar en el Real Madrid”

Xabi Alonso apostó por Gonzalo García para sustituir a Kylian Mbappé, baja por gripe, en el once inicial ante el Al Hilal en el estreno del Mundial de Clubes. Su alineación llamó más la atención que la esperada presencia de Alexander-Arnold y Huijsen en el once para debutar con la camiseta blanca. Pero fue el canterano el que más destacó, marcando el gol de su equipo y siendo elegido MVP del partido.

Sueño cumplido

"Estoy muy contento de que Xabi me haya dado la oportunidad y se me dio bien”, decía el delantero madrileño, que descubría las órdenes que le dio el técnico: "Me dijo que estuviera en la zona con los centrales para fijar y que aprovechase cualquier centro o situación de área para meter algún gol". Gonzalo, 21 años, da un paso adelante en ese intento de ser el elegido para el puesto de ‘9’ que busca el equipo con permiso de Endrick, aunque tienen condiciones bien diferentes.

"En lo personal estoy muy contento, un sueño hecho realidad. Jugar mi primer partido como titular con esta camiseta lo es todo para mí. Estoy feliz con el gol, pero un sabor agridulce porque queríamos la victoria. Faltan muchas cosas, muchos detalles por pulir, pero queda tiempo y estoy seguro de que vamos a lograr las dos victorias que quedan”, decía al final del partido el máximo goleador de la Primera Federación: 25 goles en 36 partidos.

Reivindica a la cantera

"Estoy convencido de que puedo triunfar en el Real Madrid. Ojalá, porque sería cumplir un sueño”, agregaba seguro de sí mismo, aunque no quiere meterse demasiada presión: “Ahora mismo no pienso en eso en tener un rol en el primer equipo. No pienso en el futuro. Ojalá que se pueda dar una oportunidad como esta de jugar con el Real Madrid, porque para mí lo es todo. Es lo que vengo soñando desde pequeño, desde que entré en la cantera”.

Llegó al Madrid con 10 años para jugar en el Alevín B. Lleva 11 temporadas en el club salvo un año en el que fue cedido al Mallorca por motivos familiares. Conoce perfectamente el trayecto que ha tenido que hacer para llegar hasta arriba y reivindica el papel de los jóvenes: “Los canteranos hemos demostrado este año que estamos preparados. Tanto los jugadores de la cantera, del Castilla, del C o del juvenil A que han subido, han sabido aportar. El único consejo para los que vienen por detrás es trabajar, trabajar y trabajar y estar preparado para cuando se dé la oportunidad”.