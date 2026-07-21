Gonzalo convence a Mourinho y apunta a quedarse en el Real Madrid

El futuro de Gonzalo García parece mucho más claro que hace apenas unas semanas. Al inicio del verano, el Real Madrid contemplaba una cesión e incluso una operación que incluyera la venta de parte de sus derechos para que el delantero siguiera acumulando experiencia lejos del Santiago Bernabéu. Sin embargo, la situación ha cambiado por completo con la llegada de José Mourinho.

Según informó Arancha Rodríguez en Deportes COPE, el técnico portugués está manteniendo reuniones individuales con todos los futbolistas de la plantilla para definir su papel de cara a la próxima temporada. Y una de las conclusiones más relevantes afecta directamente a Gonzalo. La periodista aseguró que, en principio, el delantero se quedará en el primer equipo madridista.

La decisión no es casual. Desde su regreso a los entrenamientos, Gonzalo ha dejado muy buenas sensaciones y ha reforzado una idea que Mourinho ya manejaba desde hace semanas: la plantilla necesita un delantero centro con características diferentes a las del resto de atacantes.

El perfil que buscaba Mourinho

El entrenador portugués considera que el equipo carece de un nueve de referencia. Aunque dispone de futbolistas de primer nivel como Kylian Mbappé o Endrick, ninguno responde al perfil clásico de delantero de área que Mourinho suele valorar en determinados contextos de partido.

Ahí es donde aparece Gonzalo. Su capacidad para jugar de espaldas, fijar centrales, ganar duelos físicos y atacar el área le convierten en una pieza distinta dentro del ataque madridista. Un recurso que el técnico considera útil para ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Además, el canterano viene de completar una temporada muy positiva. Su rendimiento en el Mundial de Clubes y su crecimiento constante durante los últimos cursos han reforzado la confianza del club en un futbolista que sigue dando pasos adelante.

De una salida casi segura a quedarse en el Bernabéu

Durante buena parte del mercado, la sensación era que Gonzalo necesitaba salir para tener continuidad. La competencia parecía demasiado elevada y varios clubes seguían de cerca su situación.

Sin embargo, Mourinho decidió frenar cualquier movimiento hasta verlo trabajar de cerca. El técnico quería comprobar personalmente si podía convertirse en una alternativa real para el primer equipo y, según apunta la información de COPE, la respuesta ha sido positiva.

Gonzalo García anota el primer gol del Real Madrid ante la Real Sociedad en el Bernabéu. / Associated Press/LaPresse / LAP

Todavía queda pretemporada por delante, pero todo indica que Gonzalo ha conseguido lo más difícil: convencer a Mourinho de que tiene sitio en el Real Madrid.

Asencio y Mastantuono, en la rampa de salida

La misma información señala que el escenario es diferente para otros jóvenes futbolistas de la plantilla. Tanto Raúl Asencio como Franco Mastantuono apuntan, en principio, a salir cedidos durante esta temporada. El objetivo sería que ambos acumulen minutos y experiencia antes de regresar para pelear por un puesto en el primer equipo. Aún se desconocen los posibles destinos.

Mientras tanto, Gonzalo García parece haber ganado la carrera y todo apunta a que seguirá formando parte del proyecto de Mourinho en el Santiago Bernabéu.