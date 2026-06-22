El golpe en la mesa que pretende dar el Bayern con Olise para frenar al Madrid

Michael Olise se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes estival. Los rumores que apuntaban a un fuerte interés del Real Madrid por el extremo francés generaron mucho revuelo a nivel mediático, obligando al conjunto blanco a salir al paso de las informaciones.

El club publicó un comunicado negando cualquier tipo de contacto con el jugador o con su entorno. Una postura que también habría encontrado respaldo en las informaciones manejadas por el Bayern. Desde Alemania, Sky Sports asegura que el club ha recibido garantías de que nunca han existido negociaciones ni conversaciones encaminadas a un posible traspaso. Lejos de temer una posible salida, el Bayern de Múnich ya trabaja para reforzar todavía más su vínculo con uno de los futbolistas más determinantes de su plantilla.

Michael Olise, durante un partido del Bayern / EFE

La entidad bávara ha pasado al ataque con la idea de que acabar de un plumazo con todos los rumores. Según informó Sky Sports, el Bayern tiene previsto ofrecer una ampliación contractual a Olise pese a que el futbolista ya mantiene un compromiso de larga duración con el club (2029). La intención de los dirigentes muniqueses es prolongar todavía más el vínculo y situar al internacional francés entre los jugadores mejor remunerados de toda la plantilla.

La decisión refleja el enorme crecimiento que ha experimentado el atacante desde su llegada procedente del Crystal Palace en el verano de 2024. El Bayern desembolsó alrededor de 53 millones de euros para hacerse con sus servicios, pero pocos podían prever el impacto inmediato que tendría en el equipo.

Michael Olise celebra la victoria ante el Real Madrid / EFE/ANNA SZILAGYI

Durante la temporada recién finalizada, Olise firmó 22 goles y 26 asistencias en 52 encuentros oficiales, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas del conjunto alemán. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, generar ventajas a través del pase y producir cifras al alcance de muy pocos jugadores le han permitido consolidarse como una pieza indispensable dentro del proyecto.

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026 / Europa Press

El Bayern considera además que el futbolista, actualmente concentrado con Francia en el Mundial, todavía tiene margen de crecimiento. A sus 24 años, se encuentra entrando en el momento ideal para dar el salto definitivo y asentarse entre los mejores jugadores del mundo, pudiendo luchar por cualquier premio individual y colectivo.

La renovación va más allá de una simple mejora salarial. El mensaje que pretende lanzar el Bayern es claro: Olise es el jugador que debe abanderar el proyecto del equipo alemán. Con la idea de acabar también con todas las especulaciones en torno al Real Madrid, la prioridad pasa por blindar a una de las grandes estrellas emergentes del fútbol europeo y asegurarse de que su futuro siga ligado al Allianz Arena durante mucho tiempo.