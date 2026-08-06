Golpe del Madrid: ¡Vinicius renovará hasta el 2031!

Hay acuerdo y todo indica que se acaba una de las salidas bomba que podía dejar el mercado: Vinicius dará el OK para renovar su contrato con el Madrid en los próximos días tras el entente verbal que se ha producido en las últimas horas entre el futbolista brasileño y el club blanco. Las posturas están ya muy cercanas y el delantero ampliaría su contrato hasta el 2031, con opción a otro más, a cambio de una subida salarial muy importante y de aplazar el cobro del bonus de fidelidad que tenía que percibir en el 2027 a la finalización de su anterior contrato. Ha sido el propio futbolista el que se ha decantado por la continuidad a pesar de tener encima de la mesa una propuesta muy importante del Arsenal.

Las negociaciones con Vinicius han sido muy tensas e, incluso, José Mourinho tuvo que intervenir para calmar las aguas ya que la directiva del Madrid estaba decidida a dar salida al brasileño por sus exigencias económicas. Hubo una ruptura entre las dos partes hace unos 15 días, cuando el club blanco dio por rotas las negociaciones y le pidió que trajera una oferta de 170 millones para irse a un año de finalizar contrato. La gran sorpresa es que el entorno de Vinicius fue capaz, en solo 24 horas, de trasladar el interés real del Arsenal para cerrar una operación relámpago. No se llegaba a esa cantidad deseada, pero las cifras eran mareantes y en el Madrid comenzaron a tomarse las cosas en serio.

Las dos partes se dieron un tiempo para volver a analizar la situación y calmar las cosas hasta el regreso de Vinicius a Madrid. En este tiempo, Mourinho ha mediado entre las partes porque considera que el brasileño es un futbolista absolutamente diferencial y le quiere en su plantilla. Finalmente, el Madrid se reunió con la cúpula de ROC Nation, la agencia de Vinicius, y el propio jugador y presentó una solución: subida salarial hasta llegar prácticamente a lo que demandaba el brasileño y aplazamiento del pago del bonus, que sí cobrará en el futuro.

Vinicius no estaba de acuerdo en su salario al considerar que quedaba muy lejos del de Mbappé, jugador que Florentino Pérez considera estratégico para el Madrid. El brasileño no pedía cobrar como el francés, pero sí acercarse con un salario acorde a su importancia en el equipo. Las diferencias se han ido limando y la subida es importante, lo que calma definitivamente la situación y asegura al Madrid un contrato a largo plazo. La cláusula de rescisión se mantiene, pero eso no quiere decir que en un futuro próximo pueda darse una salida. Y es que en esta negociación sí que ha quedado alguna herida de por medio.

El brasileño ya sabe que no es el jugador por el que pivotará el proyecto de futuro del Madrid y habrá que ver cual es su encaje dentro del once titular con la llegada de Diomande. Mourinho tiene casi la obligación de colocar a los tres galácticos en la alineación y deberá encajar todas las piezas. No sería extraño que todos los fichajes no fueran titularísimos tal y como está diseñada la plantilla. Y habrá que ver si esta renovación deja víctimas como podía ser el caso de Bellingham.

Y ojo, porque puede haber novedades en el futuro de Endrick. No está nada claro que el brasileño siga en el club blanco. Sus representantes son los mismos que Vinicius y algo se está cociendo porque es difícil que en el Bernabéu pueda tener minutos. Tiempo al tiempo.