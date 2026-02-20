Golpe del Madrid a la cantera del Atlético

La rivalidad entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid se extiende más allá del terreno de juego. Ambos clubes tenían un pacto de caballeros para respetar a los jugadores de cantera que tuvieran contrato en vigor, pero hace más de tres años lo rompieron para iniciar una guerra sin cuartel por captar a perlas del rival.

Prometedor

La última ‘pieza’ que se cobra el Madrid es el fichaje de Aimar García, una de las joyas de la ‘Academia’ rojiblanca a la que Simeone ha fogueado sumándolo a los entrenamientos con la primera plantilla. El central diestro madrileño tiene 18 años, mide 1,92 y es juvenil de tercer año.

Aimar, que tiene contrato hasta el próximo 30 de junio, destacó desde que llegó al Atlético en junio del 2024 procedente de la Unión Collado. Fue incluido en el Juvenil B rojiblanco donde dejó patente su calidad y proyección. Un defensa que no tuvo demasiada suerte con las lesiones cuando estuvo en el foco del Madrid hace unos años para pasar por varios equipos hasta llegar a la ‘Academia’.

Paso al frente

Los ojeadores del club madridista tenían al jugador apuntado en la agenda desde hace tiempo convencidos de sus posibilidades. Por eso, han dado un paso al frente siguiendo los protocolos y han informado a los responsables de la cantera del Atlético de Madrid del inicio de conversaciones con el jugador. Intención que ya conocen en la cúpula del club rojiblanco

El entorno del jugador señala, según apunta ‘AS’, que aún no está definido en qué equipo jugará si dará el salto al Castilla o reforzará al equipo C. Eso significa que el acuerdo está prácticamente cerrado y que Aimar se sumará a la disciplina madridista en otra victoria ante su rival capitalino en esa guerra abierta por llevarse a los jugadores más prometedores del mercado nacional.