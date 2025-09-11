Golpe inesperado: el Madrid puede quedarse un mes sin Mastantuono

El fenómeno Mastantuono ya es una realidad en el Real Madrid y en Argentina. Las expectativas con el ex de River Plate se dispararon una vez se conoció que ficharía por el conjunto blanco. Desde entonces, todo ha ido muy rápido para él. Apenas llegó se ganó la confianza de Xabi Alonso, que ya le ha puesto titular en dos partidos y poco después sumó su primera titularidad con la absoluta albiceleste y su primera vez con el '10'.

Su rendimiento no ha sido brillante y eso le ha acarreado algunas críticas, pero a sus 18 años tiene todavía mucho margen de mejora y tiempo para ello. Mientras trata de acercarse a las expectativas que se han generado en torno a su figura, el futbolista puede ver como sus planes con el Madrid a corto plazo se ven alterados.

Mastantuono en acción / Efe

Según ha explicado Jugones, Argentina está trabajando para que Mastantuono se incorpore a la concentración para el próximo Mundial sub 20. El combinado nacional está convocado el próximo 15 de septiembre y el torneo se disputa entre el día 27 del mismo mes y el 19 de octubre, fecha en la que se jugará la final.

De ir convocado, el futbolista del Real Madrid se podría perder hasta 7 encuentros con su club: Olympique de Marsella, Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty, Villarreal y Getafe. A pesar de que el jugador no entró en la prelista de Diego Placente, el Diario Olé explicó que está previsto que un integrante de la Secretaría de Selecciones de Argentina viaje a Europa para hacer un último intento de convencer al equipo blanco.

"Aunque todos tienen ganas de estar en Chile, la decisión final será de los clubes. Es por ello que está previsto que un integrante de la Secretaría de Selecciones viaje al Viejo Continente para hacer un último intento in situ" Diario Olé

No obstante, a pesar de la insistencia de Argentina, la última palabra la tendrá siempre el Real Madrid, ya que no se trata de una fecha FIFA obligatoria. Olé también afirmó que Mastantuono tenía ganas de estar en Chile para disputar este Mundial y optar a un título con su selección, aunque sea en categorías inferiores.

Sin embargo, parece muy complicado que el equipo madridista acepte ceder a un futbolista que, a pesar de tener solo 18 años, a día de hoy es titular para Xabi Alonso. El técnico ha demostrado su plena confianza en Mastantuono y el futbolista aspira a aprovecharlo, por lo que perderse siete partidos con el club sería un paso atrás importante.

Argentina está encuadrada en el Grupo D del torneo junto a las selecciones de Australia, Cuba e Italia. La albiceleste parte como una de las grandes favoritas, junto a otras selecciones como España, Brasil o Francia.

En la lista de Diego Placente para trabajar la semana pasada en una concentración había un total de 27 futbolistas, la mayoría de ellos de clubes de Argentina, con las excepciones de Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Álvaro Montoro (Botafogo).