Otro golpe judicial para Florentino: el TSJM mantiene paralizadas las obras de los parkings del Bernabéu

Nuevo golpe judicial para el Real Madrid y Florentino Pérez en el caso de los aparcamientos del Santiago Bernabéu. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado los recursos presentados tanto por el club como por el Ayuntamiento y mantiene la paralización de unas obras que siguen completamente bloqueadas.

La resolución de el 5 de febrero de 2026 respalda el criterio del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 30 de Madrid, que ya ordenó detener los trabajos tras anular la autorización concedida en marzo de 2023 para construir y explotar los parkings en Castellana-Bernabéu y Padre Damián. Es decir, la base legal del proyecto sigue sin sostenerse.

La denuncia que presentó la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu fue quien consiguió tumbar el acuerdo municipal al considerar que no respondía a un interés público real. Desde entonces, el Madrid ha buscado, junto a la ayuda del Ayuntamiento, una salida a este problema, sin éxito.

Estadio Santiago Bernabéu, en una foto de archivo / Real Madrid

El club blanco llegó a solicitar el levantamiento de la paralización o incluso que los vecinos aportaran una fianza por los posibles perjuicios, mientras que el Ayuntamiento pidió directamente anular la orden de suspensión.

Nada de eso ha prosperado y el Madrid sigue en problemas. El TSJM subraya un aspecto clave: la sentencia que invalidó el proyecto ya fue confirmada en apelación en octubre de 2025, por lo que es firme. La paralización deja de ser una medida provisional y pasa a consolidarse. Las obras no solo están paradas, sino que no tienen visos de reactivarse a corto plazo.

El golpe es relevante porque refuerza la idea de que el proyecto, tal y como estaba planteado, queda seriamente tocado. Además, el tribunal considera que seguir discutiendo sobre medidas cautelares carece ya de sentido jurídico en este punto. El Real Madrid sigue sin poder avanzar en uno de los desarrollos clave ligados al nuevo Bernabéu, en un escenario cada vez más complicado y con los tribunales encadenando decisiones contrarias a sus intereses.