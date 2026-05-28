Golpe durísimo para Mastantuono: se queda sin Mundial

La temporada de Franco Mastantuono no podía terminar peor. Tras un primer año en Madrid muy duro y sin conseguir adaptarse al fútbol europeo, el argentino dirá adiós a su gran sueño este verano: no jugará el Mundial con su selección.

Según avanzó Gastón Edul, periodista muy cercano al combinado albiceleste, el '30' del Real Madrid no será uno de los 26 elegidos por Lionel Scaloni para viajar al continente americano. La lista oficial de Argentina saldrá en las próximas horas, como muy tarde el viernes 29 de mayo. Hay que recordar que los combinados nacionales tienen hasta el 30 de mayo como fecha límite.

Un golpe durísimo para el madridista tras una temporada con muy poco acierto. Con solo 18 años fue la gran apuesta del Real Madrid este mercado de fichajes. Los blancos se gastaron más de 60 millones de euros en uno de los jugadores más prometedores de Sudamérica, pero no ha terminado de arrancar.

Xabi Alonso dando indicaciones a Mastantuono / EFE

Mastantuno tuvo muchas oportunidades con Xabi Alonso a inicios de temporada, pero tras no jugar ni un minuto en el Clásico, pasó a ser muy residual para el tolosarra. La historia se repitió tras la llegada de Arbeloa: muy importante al inicio y prácticamente sin minutos al final. Los datos finales no son nada buenos: 35 partidos, tres goles, una asistencia y una tarjeta roja.

Del 10 de Messi a quedarse sin Mundial

El último parón de selecciones ya no empezó de la mejor manera para el merengue. Scaloni dio a conocer sus 28 convocados para enfrentarse a Zambia y Mauritania. Entre ellos no estaba Mastantuono. Para sorpresa, Scaloni añadió a Mastantuono y a Panichelli dos días después de sacar la lista oficial para completar una concentración de 30. El madridista jugó 45 minutos en el primer encuentro ante Mauritania, en uno de los peores encuentros de la selección albiceleste en los últimos años. En cambio, no jugó ni un minuto ante Zambia.

Franco Mastantuono, durante un partido de la selección argentina / AP

Mastantuono llegó incluso a vestir la '10' de Leo Messi en la albiceleste durante la ausencia del mejor futbolista de la historia, pero tras las últimas noticias, no estará en la Copa del Mundo. Un golpe muy duro tras una temporada muy floja del ex de River, que era la gran esperanza para el futuro del país. Los planes del Real Madrid son que salga cedido la siguiente temporada para seguir fogueándose lejos de la capital de España.

Aún no se conocen los 26 nombres que seleccionará Scaloni, pero parece que Lo Celso y Valentín Barco sí que estarán en esa lista tras haberse ejercitado en Ezeiza.