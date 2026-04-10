Todos los goles del Real Madrid - Girona

El Real Madrid volvió a dejarse puntos en el Bernabéu al empatar 1-1 con el Girona este viernes 10 de abril de 2026, en un resultado que le golpea de lleno en la pelea por LaLiga.

El conjunto blanco dominó durante muchos tramos, pero volvió a pagar su falta de contundencia y una noche de poca finura en los metros finales. La primera parte fue de control madridista, aunque con un ritmo irregular y sin la precisión necesaria para romper el orden del equipo de Míchel, que se defendió con criterio y apenas concedió espacios.

El partido se abrió nada más arrancar la segunda mitad. Fede Valverde encendió al Bernabéu en el minuto 51 con un potente disparo desde fuera del área que adelantó al Madrid. Parecía el arranque de la reacción definitiva, pero el Girona no se descompuso.

Siguió firme, creció con balón y encontró premio en el 62, cuando Thomas Lemar firmó el 1-1 con otro gran golpeo desde la frontal. La igualdad dejó tocado al equipo blanco, que perdió claridad con el paso de los minutos y ya no fue capaz de recuperar el mando con la autoridad necesaria.