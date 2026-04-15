Todos los goles del Bayern de Múnich - Real Madrid de la Champions League

Bayern de Múnich y Real Madrid se vieron las caras en el Allianz Arena en el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League. Los alemanes se impusieron en el Bernabéu con goles de Luis Díaz y Harry Kane, aunque el tanto de Kylian Mbappé recortó distancias tras el arreón blanco de la segunda mitad.

En Alemania, los de Arbeloa buscaron tirar de nuevo de la épica que en tantos noches europeas ha acompañado al conjunto blanco, y durante muchos minutos lo lograron, pero el Bayern hundió al Madrid en los últimos minutos para sellar su pase a semifinales tras una batalla descomunal en el Allianz Arena.

0-1: Arda Güler (min. 1)

Jugada dantesca. Tras convertirse en el héroe de los alemanes en el partido de ida con cinco paradas de mérito en el Bernabéu, la locura de Neuer volvió a escena sobre el césped del Allianz Arena a los 34 segundos de juego. El portero regaló un balón muy sencillo en salida para que Arda Güler, a placer con la portería vacía, empatara la eliminatoria.

1-1: Aleksandar Pavlovic (min. 6)

El juego de los despropósitos de los guardametas. Minuto seis de partido y saque de esquina de Kimmich que Lunin convirtió en el gol del empate del Bayern para poner de nuevo a los alemanes por delante en la eliminatoria. El arquero ucraniano, y Alexander-Arnold, se comieron la pantalla del Bayern y Pavlovic, sobre la línea de gol, remató a placer.

1-2: Arda Güler (min. 27)

Tras una falta inexistente de Laimer sobre Brahim Díaz en la frontal del área del Bayern, Arda Güler, el jugador más inspirado del Madrid en la primera mitad en Múnich, se sacó un zurdazo prodigioso para batir a un Neuer cuyos reflejos se quedaron en Madrid. El alemán estuvo lento, ni voló para lanzarse y solo pudo tocar el balón cuando ya estaba dentro de su red.

2-2: Harry Kane (min. 37)

El delantero inglés siguió fiel a su cita con el gol. El 'killer' del Bayern aprovechó una internada de Upamecano, que filtró un balón delicioso al corazón del área permitiendo que Kane se perfilase y definiera a la izquierda de un Lunin que solo pudo seguir la pelota con la mirada. Por cierto, el Bayern pidió dos penaltis en la acción anterior.

2-3: Kylian Mbappé (min.41)

Vinčić se comió un placaje descomunal de Rüdiger en la acción anterior a la contra de los blancos, que enviaron un balón al espacio para la carrera de Vinícius. El brasileño salió como un cohete y, con la defensa de los alemanes completamente vendida, regaló un balón de oro a Kylian Mbappé, que remató solo a placer para batir a Neuer en el uno contra uno.

3-3: Luis Díaz (min. 89)

Con el Madrid con diez tras la expulsión de Camavinga, el Bayern hundió a los blancos completamente en su área. Y allí apareció la magia de Musiala, que dejó un balón muerto en la frontal tras pisarlo hacia atrás para habilitar a Luis Díaz, desaparecido durante toda la noche. El colombiano se inventó un derechazo cruzado que rozó en Militao y superó a Lunin para volver a poner al Bayern por delante en la eliminatoria.

4-3: Michael Olise (min. 94)

El Madrid ya estaba muerto, pero Olise puso la puntilla. El francés había intentado en numerosas ocasiones buscar la escuadra derecha de Lunin, y a la tercera lo logró. Disparo de fantasía con la zurda para poner el broche de oro al pase a semifinales.