El gol de Trubin asustó a un cardenal en directo durante un programa de televisión portugués

El gol de Trubin hizo temblar Lisboa. El Benfica logró el billete para la repesca tras un gol inédito del guardameta del conjunto luso, Trubin, en el minuto 97 de partido. Anatoli Trubin fue el protagonista indiscutible de la jornada decisiva de la Champions y reconoció ante los medios de comunicación su desconcierto ante los aspavientos de sus compañeros pidiéndole que se incorporara al ataque en la última jugada.

"No sabía que tenía que subir", dijo después de marcar de cabeza el cuarto gol del equipo portugués, el que le clasificó para el play off, hundió aún más al Madrid de Álvaro Arbeloa y emocionó a Jose Mourinho.

El Benfica cargó con todo el área y Mourinho, tras el testarazo del ucraniano, hechó a correr por la banda, desatado, pese a que le pidiera perdón posteriormente a Arbeloa, 'su Arbeloa'.

Temblor en un plató de televisión

Fue un momento de felicidad en la ciudad, pero el momento más 'sorprendente' sucedió en Portugal, donde los gritos de celebración de la afición del Benfica asustaron a un periodista mientras se encontraba en antena durante un telenoticias. Las reacciones al milagroso gol del portero Anatoliy Trubin en el minuto 98 fueron tan fuertes que los micrófonos del estudio las captaron.

Sucedió en el medio televisivo 'Now'. La redacción estalló y el programa se interrumpió en directo, provocando el susto de Américo Manuel Alves Aguiar, cardenal portugués que actualmente se desempeña como obispo de Setúbal, y que en ese momento estaba locutando unos hechos ajenos al fútbol en las calles de Lisboa.

Es una de las figuras más prominentes y jóvenes de la Iglesia católica actual, conocido principalmente por su liderazgo como presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023. Fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 30 de septiembre de 2023, recibiendo el título de San Antonio de Padua en Vía Merulana.

Los presentadores y el sacerdote entrevistado pararon la emisión un momento y empezaron a reír tras lo sucedido. La imagen dio la vuelta a toda Portugal, tras la emoción del momento.